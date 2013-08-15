Hangi kaf'ada

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    Survivor Adası'nda 3 ay boyunca sürekli bikinili ekrana çıkan manken, Çeşme'de havluya sarıldı. Bikinili görüntü vermek istemeyen güzel mankeni plajda sürekli havluyla görenler "Bu nasıl mantık" dedi

    Survivor adlı yarışma programıyla adından sıkça söz ettiren manken, annesi Sevim Atuk ile birlikte Çeşme tatiline devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken manken, Ayayorgi Koyu'nda bulunan Marrakech adlı mekanda deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Son dönemde ünlüler arasında yaygınlaşan havlu modasına güzel manken de uydu. Geçtiğimiz sezon katıldığı Survivor yarışmasında 3 ay boyunca ekranlara bikiniyle gelen manken, Türkiye'ye dönünce değişti.

    VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI
    Plajda sürekli havluyla dolaşan manken, denize girerken bile havlusunu yanında taşıdı. Sudan çıkar çıkmaz annesinin yardımıyla tekrar havluya sarılan mankenin bu davranışı görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, "3 Ay televizyon ekranlarında bikinili gezen manken şimdi neden saklanıyor anlamadık. Bu nasıl bir mantık" yorumunu yaptı.

    * Yüzlerce bikinili fotoğrafı olan manken, denize girerken bile havluya sarılıp yürüdü. Güzel mankenden önce denizden çıkan annesi havluyu hazırladı.

    * Manken, katıldığı yarışmada sık sık bikiniyle ekrana geldi.

    * Manken ve annesi bir an olsun birbirinden ayrılmadı.

    * Annesi Sevim Atuk, kızı mankeni adım adım takip ediyor. Ana-kız beraber güneşlenip beraber denize giriyor.


    KAHRAMAN DURAK

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