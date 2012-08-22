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    Mali'nin dövmelisi

    Çapkınlıklarıyla nam salan Mehmet Ali Erbil, adının uzun süredir birlikte anıldığı mankenin pabucunu dama attı. Sahne almak için birkaç gün önce Kıbrıs'a giden Mali'nin yanından ayırmadığı bir güzel akılları karıştırdı. Ünlü şovmen, esmer ve dövmeli aşkıyla gece gündüz bir aradaydı.

    Havaalanındaki bir kafede de yeni sevgilisi olduğu iddia edilen güzelle görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Magazin D ekibine yakalandı. Mali'nin yeni aşkının da hayli genç olması dikkat çekti.
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