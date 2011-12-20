Mali depremi!

Yaptığı gaflar yüzünden başı beladan kurtulmayan şovmen Mehmet Ali Erbil, yine akıllanmadı! Erbil önceki gün ağabeyi Mustafa Erbil ile birlikte geldiği İstinyePark'ta yanındaki iki yabancı güzeli hediye yağmuruna tuttu.



Otomobiline bineceği sırada yanındaki kızlarla gazetecilere yakalanan ünlü şovmen, espri yapayım derken gaf yaptı. Erbil "Onlar yabancı değil Vanlı. Bize geldiler, yedirdik, giydirdik şimdi de yolcu ediyorum. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.



CAN ÇIKAR HUY ÇIKMAZ

Mankenle evlilik yolunda ilerleyen Erbil, böyle yakalandı. Şovmen durumu kurtarayım derken herkesi kızdıracak bir gaf yaptı.





AYDIN HAMZA





