Evleniyor!

TÜYOLAR SEDA'DAN
Tuğba Coşkun'dan olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Ali Erbil'in mankenle olan ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. Kendisinden 28 yaş küçük olan mankenle arasındaki aşkı sürekli inkar eden şovmenin yakın dostu Seda Sayan, ikilinin evleneceklerini iddia etmişti.
"YENGE" OLDU
Süreklİ Kıbrıs'a giden Mali'nin mankenle birlikte rahat edebilmek için Kıbrıs'tan ev baktığı iddia edildi. Life dergisinin haberine göre ünlü şovmen, Girne'de villa arayışına girdi. Mali'nin sürekli gittiği Rocks Hotel'in çalışanlarının da mankene "yenge" diye hitap ettiği konuşuluyor.
MALi'NiN ŞANS MELEĞi
Kıbrıs'ta casinolardan çıkmayan şovmen Mehmet Ali Erbil, şans meleği mankeni yanından ayırmıyor.
Mali, sevgilisiyle rahat vakit geçirebilmek için villa arayışına girdiği Kıbrıs'ta mankenin lakabı ise "yenge" oldu...
6'YI BULDU
Daha önce 5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil, mankenle 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Ünlü şovmen ve aşkı sık sık Kıbrıs'ta vakit geçiriyor.
Tuğba Coşkun'dan olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Ali Erbil'in mankenle olan ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. Kendisinden 28 yaş küçük olan mankenle arasındaki aşkı sürekli inkar eden şovmenin yakın dostu Seda Sayan, ikilinin evleneceklerini iddia etmişti.
"YENGE" OLDU
Süreklİ Kıbrıs'a giden Mali'nin mankenle birlikte rahat edebilmek için Kıbrıs'tan ev baktığı iddia edildi. Life dergisinin haberine göre ünlü şovmen, Girne'de villa arayışına girdi. Mali'nin sürekli gittiği Rocks Hotel'in çalışanlarının da mankene "yenge" diye hitap ettiği konuşuluyor.
MALi'NiN ŞANS MELEĞi
Kıbrıs'ta casinolardan çıkmayan şovmen Mehmet Ali Erbil, şans meleği mankeni yanından ayırmıyor.
Mali, sevgilisiyle rahat vakit geçirebilmek için villa arayışına girdiği Kıbrıs'ta mankenin lakabı ise "yenge" oldu...
6'YI BULDU
Daha önce 5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil, mankenle 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Ünlü şovmen ve aşkı sık sık Kıbrıs'ta vakit geçiriyor.