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    Arapsaçı

    Manken ve Mehmet Ali Erbil'in söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmuyor. Sevgili olmadıklarını söyleyen ikili, gece gündüz birbirinden ayrılmıyor

    BİRLİKTE GELDİLER
    Şovmen Mehmet Ali Erbil ve mankenle; Akatlar Clup Sporium'da düzenlenen tenis turnuvasında kozlarını paylaştı. Erbil ve manken, "Aşk var mı?" sorularına 'hayır' cevabı verirken, ünlü şovmenin maçın yapılacağı yere mankenle birlikte gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

    HER ŞEY ORTADA!
    Erbil'in sunduğu programda hosteslik yapan manken, "Aşk yaşayacaksam el ele gezerim, saklayacağım bir şey olmaz" dese de "görünen köy kılavuz istemiyor". Sadece arkadaş olduklarını belirten ikilinin gece gündüz her yerde birlikte olmaları
    ise akıllarda soru işareti bıraktı.

    SAMİMİ POZLAR
    Maçta mankenle samimi pozlar veren Mehmet Ali Erbil gülen taraf oldu. Erbil, "Benim karşıma ciddi rakipler çıkartın, toplar ıska geçiyor" dedi.



    Aydın HAMZA
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