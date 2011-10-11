BİRLİKTE GELDİLER
Şovmen Mehmet Ali Erbil ve mankenle; Akatlar Clup Sporium'da düzenlenen tenis turnuvasında kozlarını paylaştı. Erbil ve manken, "Aşk var mı?" sorularına 'hayır' cevabı verirken, ünlü şovmenin maçın yapılacağı yere mankenle birlikte gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
HER ŞEY ORTADA!
Erbil'in sunduğu programda hosteslik yapan manken, "Aşk yaşayacaksam el ele gezerim, saklayacağım bir şey olmaz" dese de "görünen köy kılavuz istemiyor". Sadece arkadaş olduklarını belirten ikilinin gece gündüz her yerde birlikte olmaları
ise akıllarda soru işareti bıraktı.
SAMİMİ POZLAR
Aydın HAMZA
Şovmen Mehmet Ali Erbil ve mankenle; Akatlar Clup Sporium'da düzenlenen tenis turnuvasında kozlarını paylaştı. Erbil ve manken, "Aşk var mı?" sorularına 'hayır' cevabı verirken, ünlü şovmenin maçın yapılacağı yere mankenle birlikte gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
HER ŞEY ORTADA!
Erbil'in sunduğu programda hosteslik yapan manken, "Aşk yaşayacaksam el ele gezerim, saklayacağım bir şey olmaz" dese de "görünen köy kılavuz istemiyor". Sadece arkadaş olduklarını belirten ikilinin gece gündüz her yerde birlikte olmaları
ise akıllarda soru işareti bıraktı.
SAMİMİ POZLAR
Maçta mankenle samimi pozlar veren Mehmet Ali Erbil gülen taraf oldu. Erbil, "Benim karşıma ciddi rakipler çıkartın, toplar ıska geçiyor" dedi.
Aydın HAMZA