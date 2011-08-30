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    Mali ikna turunda

    Mali ikna turunda
    Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, ağabeyi Mustafa Erbil ve manken ile Arnavutköy'de balık yedi.
    Kendilerini bekleyen gazetecilerin mikrofonlarına bakarak kimlerin geldiğini kontrol eden Erbil, "Bayram boyunca Kıbrıs'tayım" dedi.

    Gazetecilerin mankenle neden yemek yediğini sorması üzerine Erbil, "Çarkıfelek programı için görüşme yemeği yedik. İş konuştuk" dedi. Manken ise "İş konusunda anlaştığımız kesin değil" diye konuştu.

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    Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in arabasının plakası ise çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi'nin isimlerinin baş harfini taşıması dikkatlerden kaçmadı.
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    Haberler Saklambaç Mali ikna turunda
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