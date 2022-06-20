Zollinger sendromu nedir? Nedenleri, belirtileri nelerdir? Zollingen sendromu testi ve tedavisi nasıl yapılır?

Zollinger Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Zollinger sendromunun nedenleri, henüz tam olarak belirlenememiş olsa da yapılan araştırmaların neticesinde, pankreasta veya on iki parmak bağırsağında meydana gelen tümörlerin yaklaşık olarak yüzde yirmi beş ile otuzluk bir kısmının multipl endokrin neoplazi olarak adlandırılan bir genetik bozukluğa bağlı olarak meydana geldiği belirlenmiştir. Bunun haricinde zollinger sendromuna neden olabilecek bazı durumlar;

• Aile geçmişinde bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin var olması.

• Şeker hastalığına sahip olunması,

• Böbrek taşı oluşumlarının sıklıkla meydana gelmesi,

• Kemiklerde zayıflama ve kırılmaların olması,

• Kas zayıflıklarının oluşması,

• Hormonal bozuklukların görülmesi yer almaktadır.