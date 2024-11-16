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Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?

Zeytin, yüzyıllar boyunca hem meyve, hem yaprakları, hem de yağıyla alternatif tıpta kullanılıyor. Zeytin yaprağından yapılan çayın yüksek miktarda antibakteriyel taşıdığı için vücuda pek çok faydası bulunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?

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Zeytin, yüzyıllar boyunca hem meyve, hem yaprakları, hem de yağıyla alternatif tıpta kullanılıyor. Zeytin yaprağından yapılan çayın yüksek miktarda antibakteriyel taşıdığı için vücuda pek çok faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücutta bulunan bakterileri temizliyor. Mantar oluşumunun önüne geçiyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Sindirim sisteminin rahatlamasına destek oluyor. Enerji veriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp sağlığını destekliyor. Kronik yorgunluğu bitiriyor. Erken yaşlanmayı engelliyor.

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