Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır? Zeytin yaprağı çayı faydaları neler?

Zeytin yaprağı çayı pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle kronik hastalarının yorgunluğa çözüm olması amacı ile bu çayı kullandığı bilinmektedir. Kilo verdirme özelliği olan çay, erken yaşlanmanın da önüne geçmektedir. Yaraların erken iyileşmesi bu çay sayesinde mümkündür. Alerji tedavisine destek olarak zeytin yaprakları, yüksek ateşi de düşürmektedir. Çay sayesinde kan akışı artırılarak metabolizmaya katkıda bulunulabilmektedir. MSS koruyucu olan çay, kas spazmlarını da önlemektedir. Özellikle karaciğer kanseri ve meme kanseri olan insanlara bu çayı düzenli tüketmeleri önerilmektedir.