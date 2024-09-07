Zeytin beyni korur | Kuru yiyin güçlenin | Romatizmaya çare

Zeytinin kendisi de yaprağı da şifa dağıtır. Tansiyonu dengeleyen zeytin yaprağı, kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Kan şekerini dengeleyerek diyabetle savaşır. Kanser riskini azaltır. beyni güçlendirir.

KURU YİYİN GÜÇLENİN

Ağızları tatlandıran kuru fasulye, liflidir. Sindirimi hızlandırır. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir. Kalp ve damar sağlığını destekler. Kan şekerini dengeler. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

ROMATİZMAYA ÇARE

Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır. Reflü şikayetlerini azaltır. Romatizma ağrılarını azaltır. Kolesterolü düşürür.