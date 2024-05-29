Zerdeçal çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Zerdeçal çayı faydaları nelerdir?

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Zerdeçal çayı yapımı iki farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Zerdeçalın gerek toz formu gerekse de kök formu çaylarda kullanılabilmektedir. Aktardan ya da marketten kolay bir şekilde bulunabilecek zerdeçal bitkisi kök halinde alındı ise evde toz formuna getirilebilmektedir. Bu işlem rendeleme ya da öğütme cihazları ile yapılabilmektedir.

Bu çayın hazırlanması için ilk aşama 2 su bardağı suyun kaynatılmasıdır. Ardından yeni kaynayan su içerisine bir buçuk ya da iki bardak zerdeçal tozu eklenmelidir. Çayın acı olduğu düşünülür ise zerdeçal oranı bir bardağa düşürülebilmektedir. Karışım ortalama 15 dakika demlenmeye bırakılmalıdır. Demlenen zerdeçal bir süzek yardımı ile süzülerek içilebilir.