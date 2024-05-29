SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Zerdeçal çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Zerdeçal çayı faydaları nelerdir?

Zerdeçal çayı, karakteristik sarı rengi ve benzersiz tadıyla dikkat çeker. Sağlık üzerinde birçanok olumlu etkisi bulunan bu çay, farklı tatları denemek isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Elma, limon gibi çeşitli meyvelerle zenginleştirilerek tüketilebilen zerdeçal çayı, özellikle kış aylarında tüketilmelidir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Günün her saatinde keyifle içilebilecek olan zerdeçal çayı, hoş ve dinlendirici anlar geçirmek için ideal bir içecektir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:50 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:50
Zerdeçal çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Zerdeçal çayı faydaları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zerdeçal çayı canlı vücuduna olumlu etkileri ile bilinmektedir. Gerek içecek olan tüketilen gerekse de yemeklerde kullanılan zerdeçalın içerisinde kurkimin adlı bir madde yer almaktadır. Bu madde canlılardaki pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır. Çay, sindirim sisteminden dolaşım sistemine kadar pek çok sistem üzerinde doğrudan etkilidir. Organların korunması, düzgün bir şekilde çalışması ve kış hastalarından korunması için zerdeçal çayını tüketmek yararlıdır. İçerisinde antioksidan bulunan bu ürün hafıza üzerinde de etkilidir.

Zerdeçal Çayının Faydaları Nelerdir?

Zerdeçal çayı faydaları aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

Özellikle kış aylarında tüketilen bu ürün pek çok meyve ile kullanılabilmektedir. Soğuk algınlığına iyi gelen zerdeçal, bileşenleri sayesinde bünyenin dayanıklılığını artırmaktadır.

Sıcak zerdeçal içmek boğaz ağrısı yaşayanlara iyi gelecektir.

Bu çay hafıza güçlendirmesi ile bilinmektedir.

Dikkat arttırma ve odaklanma konularında zerdeçal çayı tüketilebilmektedir.

Stres gidericidir.

Çay içerisinde yer alan bileşenlerden bazıları karaciğer üzerinde etkilidir. Bu sayede karaciğerin kendini temizlemesine de yardımcı olunmaktadır.

Cildin daha güzel ve sağlıklı görünmesi bu çay ile sağlanabilmektedir. İçerisindeki antioksidan sayesinde cildin parlaklığını dengelemekte ve yumuşak bir doku kazanmasını sağlamaktadır.

Yağlı besinlerin sindirimi zerdeçal ile kolaylaşabilmektedir.

Hazımsızlık üzerinde etkilidir.

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Zerdeçal çayı yapımı iki farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Zerdeçalın gerek toz formu gerekse de kök formu çaylarda kullanılabilmektedir. Aktardan ya da marketten kolay bir şekilde bulunabilecek zerdeçal bitkisi kök halinde alındı ise evde toz formuna getirilebilmektedir. Bu işlem rendeleme ya da öğütme cihazları ile yapılabilmektedir.

Bu çayın hazırlanması için ilk aşama 2 su bardağı suyun kaynatılmasıdır. Ardından yeni kaynayan su içerisine bir buçuk ya da iki bardak zerdeçal tozu eklenmelidir. Çayın acı olduğu düşünülür ise zerdeçal oranı bir bardağa düşürülebilmektedir. Karışım ortalama 15 dakika demlenmeye bırakılmalıdır. Demlenen zerdeçal bir süzek yardımı ile süzülerek içilebilir.

Zerdeçal bitkisinin çayı tek başına hazırlanabileceği gibi farklı bitkilerle de hazırlanabilmektedir. Zerdeçal çayının içerisinde kullanılan bitkilerin başında zencefil gelmektedir. Zencefile ek olarak limon ve elma da çaya renk verecektir. Ayrıca çay içerisinde bir kaşık bal koymak içimi kolaylaştıracaktır.

Zerdeçal Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Zerdeçal çayı tüketimi gün içerisinde farklı saatlerde olabilmektedir. Gerek rengi gerekse de tadı için tüketilen bu çayın günlük porsiyon oranı bir bardaktır. Her gün düzenli olarak bir bardak içilen zerdeçal insan vücuduna pek çok katkı sunacaktır.

Zerdeçal Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

Zerdeçal çayı içeriği vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Çay içerisinde A vitamininden E vitaminine, C vitamininden B1 vitaminine, B3 vitamininden folik asite kadar pek çok vitamin mevcuttur. Bunlara ek olarak pridoksin klorür, nikotinik asit, riboflavin, beta karoten gibi bileşenler de içeren zerdeçal çayı günlük lif ihtiyacının %6'sını karşılamaktadır. 1 yemek kaşığı zerdeçal içerisinde 23,6 kalori bulunmaktadır. Aynı miktardaki zerdeçalın içerisinde 0,5 gr protein, 0,7 gr yağ ve 4,4 gr karbonhidrat bulunmaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan CHP’ye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın
PKK aciz Kandil çaresiz! Elebaşı Mustafa Karasu köşeye sıkıştı: Bizi tasfiye edecekler MİT her yerde | Pozitif iklime zehir, sokak çağrısı
CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et
18 yaşındaki Lamia herkesi çileden çıkarttı! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Bu bir ahlaksızlık
Seçil Erzan olayında flaş gelişme! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda’dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede
Başkan Erdoğan’dan tarihi darbe açıklaması: Siyonizmin eline 15 Temmuz’da dur dedik!
Hadisle müjdelenen kutlu fethin 567. yıl dönümü! 54 günlük kuşatma tarihi zafer: Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü?
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dezenflasyon’ açıklaması! Eylül için rakam verdi
İsrail tankları Refah’ta: Filistinli aileler mahsur kaldı! BM uyardı: 600 bin çocuk tehlikede
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evinde ne arandı?
CHP’de Özgür Özel’i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
SON DAKİKA