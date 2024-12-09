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Zencefil kuşburnu hastalıkların sonu! Kış çayları hastalıklara savaş açıyor

Bitki çayları, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklarla mücadele ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Zencefil kuşburnu hastalıkların sonu! Kış çayları hastalıklara savaş açıyor

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Kış çayları şifa saçıyor. Bilinçli tüketildiği takdirde hastalıklara iyi geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, en çok tüketilen kış çaylarını sıralıyor:

KEKİK ÇAYI: Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşır. Tansiyon düşürür. Ancak düşük tansiyonlu kişilerde kan basıncını daha da düşürmesi nedeniyle önerilmemektedir.

KUŞBURNU ÇAYI: Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır.

ADAÇAYI: Boğaz enfeksiyonuna çok iyi gelir. Solunum yollarını rahatlatan ve öksürüğe iyi gelen adaçayı bazı ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle dikkatli tüketmek gerekir.

ZERDEÇAL ÇAYI: Antioksidan ve anti-inflamatuar (iltihap giderici) etkiler gösterir. Safra taşı, safra kanalı tıkanıklığı veya karaciğer rahatsızlığı olanlar tüketmemelidir.

ZENCEFİL ÇAYI: Soğuk algınlığı semptomlarını, öksürüğü azaltır ve boğaz ağrısına iyi gelir. İlaçlar ile etkileşim riski yüksek olduğu için uzmana danışılmamalıdır.

IHLAMUR ÇAYI: İltihaplanmayı önlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltır. Ağrı ve krampları hafifletmeye destek olur.

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