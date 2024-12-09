Zencefil kuşburnu hastalıkların sonu! Kış çayları hastalıklara savaş açıyor

Kış çayları şifa saçıyor. Bilinçli tüketildiği takdirde hastalıklara iyi geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, en çok tüketilen kış çaylarını sıralıyor:

KEKİK ÇAYI: Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşır. Tansiyon düşürür. Ancak düşük tansiyonlu kişilerde kan basıncını daha da düşürmesi nedeniyle önerilmemektedir.

KUŞBURNU ÇAYI: Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır.

ADAÇAYI: Boğaz enfeksiyonuna çok iyi gelir. Solunum yollarını rahatlatan ve öksürüğe iyi gelen adaçayı bazı ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle dikkatli tüketmek gerekir.

ZERDEÇAL ÇAYI: Antioksidan ve anti-inflamatuar (iltihap giderici) etkiler gösterir. Safra taşı, safra kanalı tıkanıklığı veya karaciğer rahatsızlığı olanlar tüketmemelidir.

ZENCEFİL ÇAYI: Soğuk algınlığı semptomlarını, öksürüğü azaltır ve boğaz ağrısına iyi gelir. İlaçlar ile etkileşim riski yüksek olduğu için uzmana danışılmamalıdır.

IHLAMUR ÇAYI: İltihaplanmayı önlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltır. Ağrı ve krampları hafifletmeye destek olur.