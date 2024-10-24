Zararları saymakla bitmiyor! Herkes şapır şupur yiyor! 1 dilimi için 7.500 adım gerekli

Dr. Emily Hughes, Environmental Science Journal, 2024'te yayımlanan araştırmasında, "Susuz margarin ve diğer trans yağlar, damar sertliği ve yüksek kolesterol gibi sağlık problemlerini tetikleyerek uzun vadede kalp krizi riskini artırabilir" diyor. Ayrıca, reflü gibi sindirim sorunlarına da neden olabilen margarin, bağırsak sistemi üzerinde zayıflatıcı etki gösteriyor. Emziren anneler için ise margarin tüketimi anne sütü kalitesini düşürebileceği için özel bir risk oluşturuyor.

SUSUZ MARGARİN TEHLİKE SAÇIYOR

Susuz margarin, poğaça ve diğer unlu mamullerde yaygın olarak kullanılan, ancak sağlığı olumsuz etkileyen bir bileşen olarak öne çıkıyor. Trans yağ oranı yüksek olan bu tür yağların damar sertliği ve tıkanıklıklarına yol açarak kalp hastalıkları riskini artırdığı biliniyor. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilen margarin, uzun vadede bireylerin kalp sağlığını tehlikeye atıyor. Bağırsak sisteminde zayıflamalara neden olabilen susuz margarin, sindirim sorunlarının artmasına da yol açabiliyor. Uzmanlar, reflü gibi mide rahatsızlıklarının da margarin tüketimi ile bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Anne sütünde kalite düşüşü gibi etkiler de özellikle emziren anneler için dikkat çekici bir risk. Uzmanlara göre, annenin tükettiği gıdaların niteliği, bebeğin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, emziren annelerin trans yağ içeren yiyeceklerden kaçınmaları öneriliyor.