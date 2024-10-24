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Zararları saymakla bitmiyor! Herkes şapır şupur yiyor! 1 dilimi için 7.500 adım gerekli

Herkesin keyifle tükettiği poğaçalar, aslında sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip. Pastanelerden aldığımız bu lezzetli atıştırmalıklar, özellikle susuz margarin kullanımı nedeniyle damar tıkanıklığı, kalp sorunları ve yüksek kolesterol gibi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 18:09
Zararları saymakla bitmiyor! Herkes şapır şupur yiyor! 1 dilimi için 7.500 adım gerekli

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Dr. Emily Hughes, Environmental Science Journal, 2024'te yayımlanan araştırmasında, "Susuz margarin ve diğer trans yağlar, damar sertliği ve yüksek kolesterol gibi sağlık problemlerini tetikleyerek uzun vadede kalp krizi riskini artırabilir" diyor. Ayrıca, reflü gibi sindirim sorunlarına da neden olabilen margarin, bağırsak sistemi üzerinde zayıflatıcı etki gösteriyor. Emziren anneler için ise margarin tüketimi anne sütü kalitesini düşürebileceği için özel bir risk oluşturuyor.

SUSUZ MARGARİN TEHLİKE SAÇIYOR

Susuz margarin, poğaça ve diğer unlu mamullerde yaygın olarak kullanılan, ancak sağlığı olumsuz etkileyen bir bileşen olarak öne çıkıyor. Trans yağ oranı yüksek olan bu tür yağların damar sertliği ve tıkanıklıklarına yol açarak kalp hastalıkları riskini artırdığı biliniyor. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerine neden olabilen margarin, uzun vadede bireylerin kalp sağlığını tehlikeye atıyor. Bağırsak sisteminde zayıflamalara neden olabilen susuz margarin, sindirim sorunlarının artmasına da yol açabiliyor. Uzmanlar, reflü gibi mide rahatsızlıklarının da margarin tüketimi ile bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Anne sütünde kalite düşüşü gibi etkiler de özellikle emziren anneler için dikkat çekici bir risk. Uzmanlara göre, annenin tükettiği gıdaların niteliği, bebeğin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, emziren annelerin trans yağ içeren yiyeceklerden kaçınmaları öneriliyor.

BİR POĞAÇAYI TELAFİ ETMEK İÇİN 7.500 ADIM

Beslenme uzmanları, pastane ürünlerinin enerji yoğunluğu konusunda da uyarılarda bulunuyor. Bir adet poğaçanın içerdiği kaloriyi yakabilmek için ortalama 7.500 adım atılması gerektiği belirtiliyor. Fiziksel aktivitenin yetersiz olduğu günlerde bu tür ürünlerin tüketimi, kilo artışı ve metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Özellikle hareketsiz bir yaşam tarzı süren bireylerin, günlük kalori dengesini sağlamak için daha dikkatli olmaları öneriliyor.

HER GÜN POĞAÇA TÜKETİRSEK NE OLUR?

Her gün poğaça tüketimi, sağlık risklerini ciddi oranda artırabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerine dayalı tahminlere göre, bazı önemli riskler şu şekilde artış gösterebilir:

Kalp Hastalıkları Riski: %23–32 Artış

Trans yağ tüketimi, kalp damar hastalıkları riskini belirgin şekilde artırır. American Heart Association verilerine göre, her gün trans yağ içeren yiyecekler tüketmek, kalp krizi ve inme riskini %23-32 oranında yükseltebilir.

Kolesterol Yükselmesi: %20-30 Artış

Düzenli margarin tüketimi, kötü kolesterol (LDL) seviyesini artırıp iyi kolesterol (HDL) seviyesini düşürebilir. Bu da uzun vadede damar tıkanıklığına zemin hazırlar.

Obezite Riski: %35-50 Artış

Her gün yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler tüketmek, metabolizmayı olumsuz etkileyerek kilo alımı riskini %35-50 oranında artırır.

Tip 2 Diyabet Riski: %20-40 Artış

Rafine un ve trans yağ içeren ürünlerin sürekli tüketimi, kan şekeri dengesini bozarak insülin direnci geliştirme riskini %20-40 arasında artırabilir.

Reflü ve Mide Problemleri: %25-30 Artış

Ağır yağlı gıdalar mide asit dengesini bozarak, her gün tüketildiğinde reflü ve mide yanması şikayetlerini %25-30 oranında artırabilir.

Karaciğer Yağlanması: %30 Artış

Günlük aşırı kalori ve sağlıksız yağ tüketimi karaciğer yağlanması riskini %30 oranında yükseltebilir.

Bağışıklık Zayıflaması ve Enflamasyon: %15-25 Artış

Trans yağlar ve işlenmiş yiyeceklerin sürekli tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci %15-25 arasında düşürür. Kronik enflamasyon riski de bu süreçte artar.

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