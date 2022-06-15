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    • Sağlık
    • 15.06.2022 08:48
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    • 15.06.2022 08:48
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    Zahter çayı faydaları neler? Zahter çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Zahter çayı özellikle Anadolu topraklarında sık tüketilen bir üründür. Anadolu topraklarında yetişen zahter gibi daha pek çok bitki hem gıda sektöründe hem alternatif tıpta hem de kozmetikte kullanılmaktadır. İnsan sağlığı için önemli bir konumda yer alan zahter, faydalı bileşenleri bünyesinde barındırmaktadır.

    takvim.com.tr
    Zahter çayı faydaları neler?

    Kekik familyasına ait olan bu ürün Osmanlı Dönemi'nden bu yana herhangi bir değişime uğramadan gelmeyi başarmıştır. Gerek çay olarak gerekse de yemeklerde tüketilen ürün mutfak raflarında yerini almıştır. Arapça kökenli bir isme sahip olan bu bitki eski zamanlarda yaygın kullanılan baharatlar arasında yer almıştır. Kara kekik ya da dağ kekiği gibi isimlerle de bilinen bu bitki iki farklı türe sahiptir. Türlerden biri yazın diğeri ise kışın yetiştirilmektedir.

    Zahter Çayı Ne İşe Yarar?

    Zahter çayı vücudun mikroplara karşı gösterdiği direnci destekler niteliktedir. Düzenli olarak tüketilen bu çay bireylerin mevsim geçişlerin hasta olmasının önüne geçecektir. Bu nedenle hava değişimlerinden kolay bir şekilde etkilenen kişilerin zahter çayı içmesi önerilmektedir.

    Çayın her gün belirli periyot aralıklarında tüketilmesi ağız ve diş sağlığını olumlu şekilde etkilemektedir. Ağız içini koruyan tükürükler zahter çayı ile daha etkili olabilmektedir. Bu sayede yeni çürük oluşumunun önüne geçilmektedir. Ağız kokusu yaşayan insanların zahter çayı tüketmesi kötü kokuların önüne geçecektir. Keskin kokusu ile bu bitki, ağızda ferahlık sağlayacaktır.

    Görme duyusunu geliştiren zahter sayesinde daha net bir görüş sağlanabilmektedir. İçerisinde yer alan A vitamini göz üzerinde etkili olmaktadır. Korneada gelişebilecek hastalıkların önüne zahter ile geçilebilmektedir. Bunlara ek olarak yaşlı insanların katarakt sorunları da zahter ile engellenebilmektedir.

    Göz, mikroplar, ağız sağlığı gibi konularda etkili olan zahter solunum yolu hastalıklarını da iyileştirmektedir. Hava değişiminden kaynaklı nedenler ile ortaya çıkan bademcik enfeksiyonu zahter çayı ile yumuşatılabilmektedir. Öksürük giderici bu bitki rahat nefes alımı sağlamaktadır.

    Zahter Çayının Faydaları Nelerdir?

    Zahter çayı faydaları şu maddeler ile ifade edilmiştir:

    Metabolizmayı hızlandıran zahter, metabolizma durgunluğu yaşayanları olumlu şekilde etkilemektedir.

    Bağırsak aktivitesi zahter çayı ile düzenlenebilmektedir.

    Diüretik bir etkisi olan zahter, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlamaktadır.

        İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde eski mantarlar temizlenmekte ve yeni mantar oluşumunun önüne geçilmektedir.

        Ayaklarda oluşan mantarların temizlenebilmesi için ayak detoksu ile zahter çayı kullanılabilmektedir. Ayakların bu çay ile periyodik şekilde yıkanması tırnaklardaki zararlı hücrelerin temizlenmesini sağlayacaktır.

        Kanserli hücre oluşumunu engelleyen bu çay serbest radikaller ile savaşmaktadır.

        Çay sayesinde vücut direnci korunmaktadır.

        Zahter Çayı Nasıl Yapılır?

        Zahter çayı yapımı sırasında sıcak suya ve bir tatlı kaşığı zahtere ihtiyaç duyulmaktadır. Çayın hazırlanışı sırasında ilk olarak sıcak su kaynatılmalıdır. Ardından süzgece eklenen zahter üzerinden sıcak su gezdirilmelidir. Bu su dökülmeli ve aynı işlem yeniden yapılarak ikinci su içilmelidir.

        Zahter Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Zahter çayı tüketimi gerek aç gerekse de tok karnına yapılabilmektedir. Her bir bardak su için bir tatlı kaşığı eklenen zahter ideal bir kıvama sahip olacaktır. Zahter çayının tüketiminde zorlanan kişiler çay içerisinde birkaç dilim limon atabilmektedir.

            Zahter Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

            Zahter çayı içeriği bol miktarda faydalı bileşen barındırmaktadır. Çay içerisinde kekikte de yer alan uçucu bir yağ vardır. Bu yağ vücut üzerinde olumlu pek çok etkiye sahiptir. Zahter içerisindeki A, B1, B9 ve B6 vitaminleri sayesinde pek çok ilacın içerisinde tercih edilmektedir. Bitki içerisinde vitaminlere ek olarak mineraller de bulunmaktadır. Bu mineraller kalsiyum, magnezyum, manganez, demir, selenyumdur.
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            Haberler Sağlık Zahter çayı faydaları neler? Zahter çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?
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