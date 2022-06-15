Zahter çayı faydaları neler? Zahter çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Kekik familyasına ait olan bu ürün Osmanlı Dönemi'nden bu yana herhangi bir değişime uğramadan gelmeyi başarmıştır. Gerek çay olarak gerekse de yemeklerde tüketilen ürün mutfak raflarında yerini almıştır. Arapça kökenli bir isme sahip olan bu bitki eski zamanlarda yaygın kullanılan baharatlar arasında yer almıştır. Kara kekik ya da dağ kekiği gibi isimlerle de bilinen bu bitki iki farklı türe sahiptir. Türlerden biri yazın diğeri ise kışın yetiştirilmektedir.

Zahter Çayı Ne İşe Yarar?

Zahter çayı vücudun mikroplara karşı gösterdiği direnci destekler niteliktedir. Düzenli olarak tüketilen bu çay bireylerin mevsim geçişlerin hasta olmasının önüne geçecektir. Bu nedenle hava değişimlerinden kolay bir şekilde etkilenen kişilerin zahter çayı içmesi önerilmektedir.

Çayın her gün belirli periyot aralıklarında tüketilmesi ağız ve diş sağlığını olumlu şekilde etkilemektedir. Ağız içini koruyan tükürükler zahter çayı ile daha etkili olabilmektedir. Bu sayede yeni çürük oluşumunun önüne geçilmektedir. Ağız kokusu yaşayan insanların zahter çayı tüketmesi kötü kokuların önüne geçecektir. Keskin kokusu ile bu bitki, ağızda ferahlık sağlayacaktır.