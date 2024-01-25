Yüzdeki tüyleri yok eden formül: Şeker ve limon! Resmen kökünü kurutuyor

Mutfak malzemeleri ile kolayca hazırlayabileceğiniz limon ve şeker karışımıyla, yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın mümkün olduğu iddia ediliyor. İşte o yöntem...
Mutfak malzemeleri ile kolayca hazırlayabileceğiniz limon ve şeker karışımıyla, yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın mümkün olduğu iddia ediliyor. İşte o yöntem...
TÜY BİTİRİCİ KÜR: LİMON VE ŞEKER KARIŞIMI 🍋🍯
Bu basit kür, evde kolayca hazırlanabilen malzemelerle yüzdeki tüyleri temizlemek için etkili bir yöntem sunuyor.
MALZEMELER:
1 adet limon 🍋
1 yemek kaşığı şeker 🍚
UYGULAMA YÖNTEMİ:
Limonun suyunu sıkın ve bir kaseye alın. 🍋
Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ekleyin. 🍯
Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir kür elde edin. 🌪️
UYGULAMA:
Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın, özellikle istenmeyen tüylerin yoğun olduğu bölgelere dikkat edin. 💆♀️💆♂️
Karışımı cilde nazikçe masaj yaparak yedirin. 👐
Yaklaşık 15 dakika kurumasını bekleyin. ⏳
Ardından ılık su ile yüzünüzü durulayın. 🚿
UYARILAR:
Her cilt tipi farklıdır, bu nedenle karışımı ilk kez kullanmadan önce küçük bir bölgede test etmek önemlidir. 🧴👩🔬
Hassas ciltlere sahip kişilerin bu yöntemi doktorlarına danışmadan uygulamamaları önerilir. ⚠️👩⚕️