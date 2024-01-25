Yüzdeki tüyleri yok eden formül: Şeker ve limon! Resmen kökünü kurutuyor

Limonun suyunu sıkın ve bir kaseye alın. 🍋 Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ekleyin. 🍯 Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir kür elde edin. 🌪️

Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın, özellikle istenmeyen tüylerin yoğun olduğu bölgelere dikkat edin. 💆‍♀️💆‍♂️ Karışımı cilde nazikçe masaj yaparak yedirin. 👐 Yaklaşık 15 dakika kurumasını bekleyin. ⏳ Ardından ılık su ile yüzünüzü durulayın. 🚿

UYARILAR:

Her cilt tipi farklıdır, bu nedenle karışımı ilk kez kullanmadan önce küçük bir bölgede test etmek önemlidir. 🧴👩‍🔬

Hassas ciltlere sahip kişilerin bu yöntemi doktorlarına danışmadan uygulamamaları önerilir. ⚠️👩‍⚕️