Yumurtalık kistleri en çok hangi yaşlarda görülür?

Yumurtalık kistleri, kadınlarda yaygın olarak 20-45 yaşlarında görülüyor. Nadiren çocuklarda ve ileri yaşta da oluyor. Çoğunlukla iyi huylu olan bu kistler çok nadiren kansere dönüşüyor. Genellikle genetik yolla, hormonal değişiklikler, yağ bezelerinde oluşan komplikasyonlar veya gelişimsel bozukluklar sebebiyle yumurtalık kistleriyle karşılıyor. Gebelik oluşturmak için uygulanan tedaviler de yumurtlamayı sağlayıcı ilaçlar sebebiyle yumurta kisti oluşumlarına sebep olabiliyor. Çoğu kist bir tehlike arz etmemekle beraber bazen kendiliğinden tedavi edilmeye gerek olmaksızın geçebiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akın Varlık, yumurtalık kistiyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e anlatıyor:

ADET DÜZENSİZLİĞİ GÖRÜLÜR

Yumurtalık kistinin çoğu zararsızdır. Önlem alınmasa çok ciddi sorunlara yer açabilir. Kendiliğinden geçmesine rağmen, büyüyüp problemlere neden olmayacağından emin olmak için her kist takip edilmelidir. Karında küt bir ağrıya veya ilişki sırasında ağrıya da neden olabilir. Bu da çiftlerin mutsuz olmasına yol açar. Kist büyüyüp belirti verdiğinde adet düzensizliği, kasır ağrısı, karın bölgesinde dolgunluk hissi, kabızlık, sık idrara çıkma, ağrılı cinsel ilişki, idrar yolu ve sindirim sistemi hastalıkları, karında şişlik ve ağrı görülür. Bu belirtilere kilo alma, mide bulantısı ve kusma eşlik edebilir. Kısırlık varsa over kistleri, nedenlerden biri olarak akla gelir. 8-10 cm'yi geçen ya da sürekli büyüyen, ultrason ve kan testlerinde kötü huylu olma ihtimali yüksek kistler ameliyat ile alınır.

ÇOK ÇEŞİDİ VAR

Yumurtalıkta kist, yumurtalığın içinde veya yüzeyinde oluşan içi sıvı dolu keselerdir. Bu keseler yumurtanın gelişip atıldığı yapıdan, rahim içini kaplayan endometrium yapıdan veya direkt yumurtanın kendisinden oluşabilir. Kistlerin içi berrak sıvı, akışkan çikolata kıvamında sıvı veya diş, saç, kemik, yağ gibi farklı dokular ile dolu olabilir. Kistlerin pek çok farklı çeşidi bulunur. Çeşide ve büyüklüğe göre farklı belirtiler oluşturur. (MELTEM AKGENÇ)