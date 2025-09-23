Yumurtalık kistine dikkat!

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Hem çocuk sahibi olmayı engelliyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Günümüzde, en sık görülen kadın hastalıklarının başında, Polikistik Over Sendromu (PKOS) geliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, özellikle doğurgan dönemdeki kadınları tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Önemli bilgiler veriyor.Kronik bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu, on bin kadında bir görülüyor. Hastalar genellikle adet düzensizliği, tüylenme, hızlı kilo alma gibi şikayetlere doktora başvuruyor. Genellikle tedavi öncelikle birkaç ay adet düzenleyiciler, doğum kontrol haplarıyla geçiştiriliyor. Ancak gerçekte bu hastalığın altında yatan sebeplerin araştırılması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmeyen Polikistik Over Sendromu, 40 yaş sonrası diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığına yol açıyor. Bu nedenle doğru teşhis ve zamanında doğru tedavi büyük önem taşıyor.PKOS da denilen Polikistik Over Sendromu, genellikle genetik geçiş gösteriyor. Annede varsa, kız çocuklarında da görülüyor. Her ay kadınlarda görülmesi gereken yumurtaya folikül kisti deniyor. İşte hormonlara bağlı bu yumurtalar folikül kistleri büyüyemez ve kenarlarda beklerse birden fazla (poli) çatlayamamış yumurta (kist) (polikistik over) görünümü oluşuyor. Hastalık ismini bu görünümden alıyor