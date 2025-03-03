Yüksek tansiyon mideyi vurur!

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve kronik hastalıklar, mide sağlığını bozuyor. Günümüzde en sık görülen rahatsızlıkların başında mide tembelliği geliyor.

Genel vücut sağlığını olumsuz etkileyen bu durum, bağırsak sağlığını da bozuyor. Sindirim sisteminin temel yapı taşlarından olan bağırsaklar, midede oluşabilecek en küçük sorundan etkileniyor ve farklı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, mide tembelliği ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.

NEDEN OLUYOR?

Tembel, yavaş mide ya da gecikmiş mide boşalması olarak bilinen 'Gastroparezi', midenin olağan sürede sindirmesi gereken besinleri daha uzun sürede sindirmesi olarak tanımlanıyor. Midenin işleyiş biçimindeki aksamalar, diğer organların fonksiyonlarında bozukluk veya ciddi hasarlara neden oluyor. Mide hastalıkları ve diyabetin yanı sıra kronik rahatsızlıklara karşı kullanılan ilaçlar da mide tembelliğine yol açabiliyor.



ÇARE DOĞRU BESLENME

Kilo kontrolü başta olmak üzere egzersiz ve beslenme alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler yapmak gerekiyor.