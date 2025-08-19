Yoğurt diyabeti unutturuyor

Yoğurt bakterileriyle süt bileşenlerinin besin olarak yararlı olan metabolik ürünlere dönüştürüldüğü tüm bileşenleri içeriyor. Özellikle ev yapımı yoğurt tüketmek sağlık açısından büyük önem taşıyor.



Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, yoğurdun saymakla bitmeyen faydalarını anlatıyor: Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kalın bağırsakta oluşan toksik maddeleri emerek dışarı atılmasını sağlar. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi, diş gelişimini ve boy uzamasını artırır. Ciltte hücre yenileme hızını artırır. Kan şekerini azaltarak diyabeti önler. Kalbi korur. Saçların yeni oluşumunu hızlandırır. Meme ve rahim kanseri riskini azaltır.