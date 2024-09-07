Yeşilçam’ın ince hastalığı verem! Doktoru alınabilecek önlemleri tek tek sıraladı

Yeşilçam'ın ince hastalığı verem, yani tüberküloz, en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Aşıyla önlenebilen ve antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın, dünyada her yıl 1.2 milyon kişi verem nedeniyle hayatını kaybediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, veremin 2-3 haftadan uzun süren öksürüğe yol açtığını söylüyor. Tanının ardından hastalara 6 ay düzenli ilaç tedavisi uygulanıyor. Kimi zaman ilaç direnci geliştiğinden tedavi 2 yıla kadar uzayabiliyor. Bu nedenle hastaların ilaçlarını düzenli kullanması öneriliyor. Dr. Gülseren Sağcan, alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: Eller sık sık yıkanmalı. Dengeli, düzenli beslenmeli. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Sigara içmemeli...

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