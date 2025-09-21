Yeşil çay içerken dikkat! Aşırıya kaçmak sağlığı bozar

Bitki çayları, sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Özellikle yeşil çay günümüzde en çok tüketilen çayın başında geliyor. Ancak tüketiminde aşırıya kaçmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sağlığa etkileri hakkında bilgilendiriyor. Erden, "Yeşil çay, içerdiği kateşin ve antioksidanlar sayesinde karaciğeri güçlendiriyor. Fazla yağların azalmasına yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Ancak çok tüketilirse bulantı, kusma, kulakta çınlama ve kafa karışıklığı gibi şikâyetler ile baş ağrısı, baş dönmesi, sinirsel gerginlik ve reflü gibi sorunlara neden olabiliyor" diyor.