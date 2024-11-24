Yer fıstığının faydaları nelerdir?

Sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Faydaları ise saymakla bitmez. Kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. Cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır. İnme riskini azaltır. Tokluk hissi verir. Her gün fıstık yemek, kilo kontrolüne yardımcı olur.

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Dua Lipa, fıstık yiyerek form tutuyor.