Yemek yerken ortaya çıkıyor: Bu kanser türü çok sinsi!

Kanser, modern tıbbın sunduğu gelişmiş tedavi yöntemleriyle mücadele edilebilen bir hastalık olsa da, başarıyı belirleyen en kritik etkenlerin başında erken teşhis geliyor. Ancak birçok kanser türü, ilk evrelerde belirgin belirtiler göstermeyebilir. Hastaların farkında olmadan göz ardı ettiği bazı belirtiler, hastalığın erken safhada teşhis edilmesini zorlaştırıyor.
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ERKEN TEŞHİS TEDAVİNİN BAŞARISINI ARTIRIYOR
Kanserin erken evrelerde teşhis edilmesi, tedavi sürecini doğrudan etkiler ve olumlu sonuç alma şansını artırır. Ancak birçok kanser türü, ilk dönemlerinde belirgin semptomlar vermez. Uzmanlar, genel olarak gözden kaçırılmaması gereken bazı belirtileri şöyle sıralıyor:
Sürekli yorgunluk ve halsizlik
Sebepsiz öksürük ve uzun süren solunum problemleri
Ani kilo kaybı
Cilt altında fark edilen şişlikler
Journal of Gastrointestinal Surgery dergisinde yayımlanan bir araştırmada (Di Pardo, Bronson, Diggs, Hunter ve Dolan, 2016), bu tür semptomların erken teşhis ve tedavi açısından kritik önemde olduğu vurgulanmaktadır.
YEMEK BORUSU KANSERİ
Yemek yerken gözden kaçan önemli belirtilerden biri, yutma güçlüğü ve sürekli tokluk hissi olabilir. Özellikle yemek borusu kanserinde bu tip semptomlar sıkça görülür. Dünyada en yaygın sekizinci kanser türü olan yemek borusu kanseri, kanserle ilişkili ölümler arasında altıncı sırada yer alır. Uzmanlar, bu tip belirtileri fark eden kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurmalarını öneriyor.