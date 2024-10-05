Yedim seni kemik erimesi

Osteoporoz yani kemik erimesi, tedavi edilmediğinde kemik kırıklarına yol açıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, menopoz döneminde kemik kaybının hızlandığına ve bu durumun da kemiklerde kırılma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Kemik kaybının önüne geçmek için öneriler sıralıyor:

DÜZENLİ SPOR YAPIN: Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmayı alışkanlık edinin. Zamanınız yoksa, haftanın 3 günü tenis, dans ve ip atlama gibi vücuda ağırlık bindiren egzersizler de fayda sağlayacaktır.

KALSİYUMDAN ZENGİN BESLENİN: Kemik sağlığı için hayati önem taşıyan kalsiyumdan zengin besinleri sofranızdan eksik etmeyin. Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, badem ile kuru incir, kalsiyumdan zengin besinler arasında yer alıyor.

SİGARAYI HEMEN BIRAKIN: Sigaradaki nikotin hücrelerin kemik üretimini yavaşlatırken, kalsiyumun da vücutta emilimini azaltarak osteoporozu tetikleyebiliyor.

D VİTAMİNİNİ UNUTMAYIN: Yaklaşık yüzde 90 gibi önemli bir kısmı ciltte UVB ışınlarının etkisiyle sentezlendiği için her gün, güneş ışınlarının dik geldiği Mayıs ayından Kasım ayına kadar 11.00- 15.00 saatleri arasında el, kol ve yüzünüzü 15 dakika güneşe tutmayı ihmal etmeyin.

TUZU KISITLAYIN: Fazla tuz tüketimi kemik yoğunluğunda azalmaya sebep olabiliyor. Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin.

ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN: Kafein kalsiyumun vücutta emilimini azaltarak kemik yoğunluğunda kayba yol açabiliyor. Kahve ve çay tüketiminizi günde 2-3 fincanla sınırlandırın. Alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının.

İDEAL KİLONUZDA KALIN: Aşırı zayıf olmak östrojen seviyesinde azalmaya, bunun sonucunda kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor.