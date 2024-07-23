Yazın süper besinleri

Yaz sebzeleri, tezgahları süslüyor. Diyetisyen Duygu Çiçek sağlık deposu 5 süper besini ve faydalarını sıralıyor.
ENGİNAR: Lifli içeriğiyle bağırsakları güçlendirir. Kolon kanseri riskini azaltır. Karaciğeri besler.
BAKLA: Liflidir. Bağışıklığı güçlendirir. Parkinson'a da iyi gelir.
BEZELYE: İçerdiği vitaminler sayesinde kansere karşı korur. Bağışıklığı destekler.
YEŞİL BİBER: İştah açar. Mide kaslarını kuvvetlendirir. Kalp hastalığına iyi gelir. Katarakt riskini azaltır.
KABAK: Kabızlık riskini azaltır. Kan şekerini destekler. Tok tutar.