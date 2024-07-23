SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Yazın süper besinleri

Yaz sebzeleri, tezgahları süslüyor. Diyetisyen Duygu Çiçek sağlık deposu 5 süper besini ve faydalarını sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Yazın süper besinleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz sebzeleri, tezgahları süslüyor. Diyetisyen Duygu Çiçek sağlık deposu 5 süper besini ve faydalarını sıralıyor.

ENGİNAR: Lifli içeriğiyle bağırsakları güçlendirir. Kolon kanseri riskini azaltır. Karaciğeri besler.

BAKLA: Liflidir. Bağışıklığı güçlendirir. Parkinson'a da iyi gelir.

BEZELYE: İçerdiği vitaminler sayesinde kansere karşı korur. Bağışıklığı destekler.

YEŞİL BİBER: İştah açar. Mide kaslarını kuvvetlendirir. Kalp hastalığına iyi gelir. Katarakt riskini azaltır.

KABAK: Kabızlık riskini azaltır. Kan şekerini destekler. Tok tutar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
Türk Telekom
Gözler faiz kararında! Merkez Bankası’ndan yeni adım gelecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde?
TFF’den yeni kararlar! Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralı değişirken Milli Takım’dan sorumlu yönetici belli oldu
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
SON DAKİKA