Yazın gelmesiyle güneşin faydalarının yanında zararlarını unutmamak gerekiyor! Dikkat cilt kanseri olmayın

Yaz mevsimine girilmesiyle birlikte güneş, içimizi çokça ısıtıyor. Bugünlerde açık havada zaman geçirerek güneşin faydalarından mahrum kalmamak çok önemli oluyor. Ancak şüphesiz her geçen yıl zararları daha fazla ortaya çıkan ultraviyole ışınlara karşı tedbir almak gerekiyor. Doç. Dr. Andaç Salman, güneşin beynimizde canlılık ve mutluluk veren serotonin hormonunun miktarını artırdığını, vücudumuz için vazgeçilmez olan D vitamininin sentezinde de rol oynadığını belirtiyor.
KREMİ İHMAL ETMEYİN
Salman, "Haftada 2-3 gün el sırtları ve kol bölgelerinin yaklaşık 10-15 dakika güneş görmesi yeterlidir. Ancak daha fazla süre korunmadan güneşe çıkmak fayda yerine zarar getirmekte, cilt hasarı ve cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Güneşten korunmak için güneş koruyucu krem sürmek, ultraviyole ışınların geçişine daha az izin veren koyu ve parlak renkli kıya- fetler giymekgerekiyor" diyor.
HAFIZAYA BİR KAHVE
İngiltere'deki Brunel Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, kahve içmek kişiyi hızlandırarak çoklu görevleri yapmayı kolaylaştırıyor. Çalışmadaki bulgular, kahve alışkanlıklarının, iş ve diğer her şey dahil olmak üzere günlük yaşamın rekabetçi taleplerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Stresli nevrotik insanlar, disleksiye sahip olan kişilerde olduğu gibi, çoklu görev istendiğinde diğer insanlara göre daha yavaş bir performans sergiliyor.