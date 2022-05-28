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    Yazın gelmesiyle güneşin faydalarının yanında zararlarını unutmamak gerekiyor! Dikkat cilt kanseri olmayın

    Uzmanlar, D vitamini kaynağı güneşin yakıcı zararlarına karşı uyarıyor. “10-15 dakika güneşte kalmak yeter. Bronzlaşacağım derken cilt kanseri olmayın” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Azı yarar çoğu yakar

    Yaz mevsimine girilmesiyle birlikte güneş, içimizi çokça ısıtıyor. Bugünlerde açık havada zaman geçirerek güneşin faydalarından mahrum kalmamak çok önemli oluyor. Ancak şüphesiz her geçen yıl zararları daha fazla ortaya çıkan ultraviyole ışınlara karşı tedbir almak gerekiyor. Doç. Dr. Andaç Salman, güneşin beynimizde canlılık ve mutluluk veren serotonin hormonunun miktarını artırdığını, vücudumuz için vazgeçilmez olan D vitamininin sentezinde de rol oynadığını belirtiyor.



    KREMİ İHMAL ETMEYİN
    Salman, "Haftada 2-3 gün el sırtları ve kol bölgelerinin yaklaşık 10-15 dakika güneş görmesi yeterlidir. Ancak daha fazla süre korunmadan güneşe çıkmak fayda yerine zarar getirmekte, cilt hasarı ve cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Güneşten korunmak için güneş koruyucu krem sürmek, ultraviyole ışınların geçişine daha az izin veren koyu ve parlak renkli kıya- fetler giymekgerekiyor" diyor.



    HAFIZAYA BİR KAHVE
    İngiltere'deki Brunel Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, kahve içmek kişiyi hızlandırarak çoklu görevleri yapmayı kolaylaştırıyor. Çalışmadaki bulgular, kahve alışkanlıklarının, iş ve diğer her şey dahil olmak üzere günlük yaşamın rekabetçi taleplerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Stresli nevrotik insanlar, disleksiye sahip olan kişilerde olduğu gibi, çoklu görev istendiğinde diğer insanlara göre daha yavaş bir performans sergiliyor.



        EKSİK D VİTAMİNİ EKLEMLERİ AĞRITIR
        Vücutta üretilmeyen D vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor. Kan yoluyla, bağırsak kemik ve böbreklere taşınan D vitamini eksikliği; eklem ağrısı, kemik erimesi, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor. Yine düşük D vitamini, kişide kilo vermede güçlük çekme, depresyon, sürekli üşüme ve mutsuzluğu tetikliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için yağlı balıklar, yumurta, karides tüketmek gerekiyor.

        ATEŞE LİMON SIKIN
        C vitamini deposu, limon ateşi düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımı sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cildi canlı görünüme kavuşturur.

        KISIRLIĞI ERKENDEN ÖNLEYİN
        Kısırlık sorunu, başlıca genetik, çevresel ve bilinmeyen faktörler olarak hem kadını hem de erkeği etkiliyor. Doç. Dr. İlay Gözükara, kısırlığın yüzde 37'sinin kadına ait, yüzde 8'inin erkeğe ait nedenlerden, yüzde 35'inin ise hem kadın hem de erkeğe ait nedenlerden kaynaklandığını söylüyor. Gözükara, "Yüzde 20'lik bir grupta ise 'Açıklanamayan İnfertilite' olarak tanımlanan nedensiz, yani sebebi bilinmeyen kısırlık durumu mevcuttur. Tedavide geç kalmak anne-baba olma şansını azaltıyor" diyor.

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        Haberler Sağlık Yazın gelmesiyle güneşin faydalarının yanında zararlarını unutmamak gerekiyor! Dikkat cilt kanseri olmayın
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