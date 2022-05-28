Yazın gelmesiyle güneşin faydalarının yanında zararlarını unutmamak gerekiyor! Dikkat cilt kanseri olmayın





EKSİK D VİTAMİNİ EKLEMLERİ AĞRITIR

Vücutta üretilmeyen D vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor. Kan yoluyla, bağırsak kemik ve böbreklere taşınan D vitamini eksikliği; eklem ağrısı, kemik erimesi, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor. Yine düşük D vitamini, kişide kilo vermede güçlük çekme, depresyon, sürekli üşüme ve mutsuzluğu tetikliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için yağlı balıklar, yumurta, karides tüketmek gerekiyor.



ATEŞE LİMON SIKIN

C vitamini deposu, limon ateşi düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımı sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cildi canlı görünüme kavuşturur.



KISIRLIĞI ERKENDEN ÖNLEYİN

Kısırlık sorunu, başlıca genetik, çevresel ve bilinmeyen faktörler olarak hem kadını hem de erkeği etkiliyor. Doç. Dr. İlay Gözükara, kısırlığın yüzde 37'sinin kadına ait, yüzde 8'inin erkeğe ait nedenlerden, yüzde 35'inin ise hem kadın hem de erkeğe ait nedenlerden kaynaklandığını söylüyor. Gözükara, "Yüzde 20'lik bir grupta ise 'Açıklanamayan İnfertilite' olarak tanımlanan nedensiz, yani sebebi bilinmeyen kısırlık durumu mevcuttur. Tedavide geç kalmak anne-baba olma şansını azaltıyor" diyor.

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