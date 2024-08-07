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Yaz meyveleri şifa dağıtıyor!

Birbirinden lezzetli yaz meyveleri, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Betül Mert, yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Yaz meyveleri şifa dağıtıyor!

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Birbirinden lezzetli yaz meyveleri, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Betül Mert, yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. "Çilek D vitamini, A vitamini bakımından zengindir. Kiraz da, kırmızı meyveler bizim için antioksidan meyvelerdir. O da C vitamini bakımından zengindir ve A vitamini barındırır. Aynı zamanda kiraz idrar söktürücüdür. Baş ağrısına da etkisi vardır. Tabi miktarlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir porsiyon ölçüsü kiraz için 10-12 adettir" bilgisini veriyor.

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