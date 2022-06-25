Yaz aylarının kabusu alerji ihmal etmeye gelmiyor!





RENKLİ, ÇİÇEKLİ KIYAFETLER GİYDİRMEK: Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin. Arıların ilgilerini çekebilecek pembe, sarı ile kırmızı gibi çiçekleri andıran renkte ve çiçekli kıyafetlerden de kaçının.