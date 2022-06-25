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    Yaz aylarının kabusu alerji ihmal etmeye gelmiyor!

    Yaz aylarında artan alerjiyi pek çok faktör tetikliyor. Özellikle böcek alerjileri konusunda uyaran Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, “Alerjisi olan çocuklara renkli ve çiçekli kıyafetler giydirmeyin. Bu öldürücü olabilir” diyor.

    Renkli kıyafet alerjiye davet

    Havaların ısınmasıyla birlikte alerjilerde artış gözleniyor. Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler gibi pek çok etken alerjileri tetikleyebiliyor. Ülkemizde her 3 çocuktan birine 'alerji' tanısı konuluyor. Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, tetikleyen faktörleri sıralıyor:



    KAPI VE PENCEREYİ AÇIK TUTMAK: Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin kapı ve pencerelerini açmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın.



    ÇAMAŞIRLARI AÇIK HAVADA KURUTMAK: Polenler, çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin.



        EL, YÜZ VE GÖZLERİ YIKMAMAK: Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin ve burnun yıkanmaması polenlerin vücutta uzun süre kalmalarına neden olabiliyor. Çocuğunuzun mümkünse her gün banyo yapmasını sağlayın.



        ÖĞLEN GÜNEŞİ ALTINDA KALMAK: 10:00-16:00 saatleri arasında çocuğun dışarıda olması güneş alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkarmayın.



        RENKLİ, ÇİÇEKLİ KIYAFETLER GİYDİRMEK: Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin. Arıların ilgilerini çekebilecek pembe, sarı ile kırmızı gibi çiçekleri andıran renkte ve çiçekli kıyafetlerden de kaçının.

            EMİN OLUNMAYAN BESİNLERİ TÜKETMEK: Özellikle süt ve yumurta duyarlılığı olan çocuklarda dondurma gibi besinlerin tüketilmesi ve otellerde besinlerin birbirine karışması çok sık görülüyor.

            KANSIZLIĞA KARADUT
            Şifa deposu karadut, kansızlığa iyi gelerek anemi hastalığına engel olur. Kabızlığa iyi gelir. Kemik erimesini kısmen durdurur. Cilde canlılık ve ışıltı katar. Öğrenmeyi kolaylaştırır.

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            Haberler Sağlık Yaz aylarının kabusu alerji ihmal etmeye gelmiyor!
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