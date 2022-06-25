Yaz aylarının kabusu alerji ihmal etmeye gelmiyor!

Havaların ısınmasıyla birlikte alerjilerde artış gözleniyor. Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler gibi pek çok etken alerjileri tetikleyebiliyor. Ülkemizde her 3 çocuktan birine 'alerji' tanısı konuluyor. Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, tetikleyen faktörleri sıralıyor:
KAPI VE PENCEREYİ AÇIK TUTMAK: Sabahları 05:00-10:00 saatleri arasında evin kapı ve pencerelerini açmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın.
ÇAMAŞIRLARI AÇIK HAVADA KURUTMAK: Polenler, çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin.