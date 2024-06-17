Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor!

Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuz hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa yardımcı oluyor. Dyt. Cansu Arslan şeker hastalarının bile günde 3 üçgen dilim karpuz tüketebileceğini söylüyor. "Karpuz aynı zamanda vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.

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