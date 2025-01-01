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Yaşlılığı "göz"e alın! Uzmanı 40 yaş üzerindeki göz hastalıklarına dikkat çekti

Göz hastalıkları riski, yaş aldıkça artıyor. Erken tedavi edilmediği takdirde körlüğe yol açıyor. Op. Dr. Gülin Aktoros, 40 yaş üzerinde sıklıkla meydana gelen göz hastalıklarına dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Yaşlılığı göze alın! Uzmanı 40 yaş üzerindeki göz hastalıklarına dikkat çekti

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    Göz hastalıkları, özellikle 40 yaş üstü insanlarda görülüyor. İlerleyen yaşla birlikte rutin göz kontrollerinin aksatılmaması göz sağlığını korumada büyük önem arz ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülin Aktoros, yaşlılıkta meydana gelen göz hastalıklarını ve dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:
    KURU GÖZ: Yaşlandıkça gözyaşı hacminde azalma, fonksiyonunda yetersizlik görülebilir. Gözün şeffaf kornea tabakasında kuruma gözlenir. Gözlerde yanma, batma ve kuruluk hissi oluşur. Gözlerde kızarıklıklar ve görmede bulanıklıklar meydana gelebilir. Tedavide genellikle suni gözyaşı damlaları ve etyolojiye yönelik tedavi ile kuruluğu kontrol altına alma hedeflenir.
    KATARAKT: Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmemize yardımcı olan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Katarakt gelişen kişilerde görme kalitesi giderek bozulur. Kataraktın tek çözümü ameliyattır.
    GLOKOM: Sinsice ilerleyen ve çoğu zaman belirti vermeyen bir hastalıktır. Optik sinir başının normal fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek, zamanla kısmi görme kaybına, ilerledikçe de körlüğe neden olabilir. Çoğunlukla 40 yaş üzerinde görülmektedir, yaş ilerledikçe görülme olasılığı artmaktadır. Tedavi de damlalar kullanılır; yetersiz kalırsa ameliyat gerekebilir.
    GÖZ KAPAĞI SORUNLARI: Yaşlılığa bağlı olarak göz kapağı düşüklüğü görülebilir. Eğer düşüklük göz bebeğini kapatıyor, görmeyi engelliyorsa tedavisi ameliyattır. Göz kapağında cilt yaşla birlikte gevşeyebilir ve cilt fazlalığından dolayı kapak cildi aşağı doğru sarkabilir. Ameliyatla estetik olarak düzeltilmektedir.

    SARI NOKTA HASTALIĞI
    Retinanın merkezinde yer alan sarı noktanın yaşla ilerleyici şekilde bozulmasıdır. Sarı Nokta Hastalığının yaş ve kuru olmak üzere iki tipi vardır. Kuru tipin tedavisi yoktur. Yaş tipte ise retina altında yeni damarlar oluşur. Bu damarlar sızdırır, kanarlar ve ani görme azalmasına neden olurlar, Yaş tip sarı nokta hastalığının güncel tedavisi göz içi enjeksiyonlardır.

    DİYABETİK RETİNOPATİ: Diyabet hastalarının hiçbir göz şikayeti olmasa da yılda bir göz kontrollerinin yapılması gerekir. Retinada ödem ve yeni damarlanmalar görülebilir. Hastalara lazer, göziçi enjeksiyonu veya operasyon yapılması gerekebilir.

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