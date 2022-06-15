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    • Sağlık
    • 15.06.2022 08:57
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    • 15.06.2022 08:57
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    Yasemin çayı faydaları neler? Yasemin çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Yasemin çayı Asya kıtasının tropikal bölgelerine özgüdür. Doğal yöntemler ile elde edilen bu çay hoş bir kokuya sahiptir. Aromalı bitki dendiğinde akla gelen yasemin, çay formatı dışında da tercih edilmektedir.

    takvim.com.tr
    Yasemin çayı faydaları neler?

    Yasemin çayı savunma sisteminin korunmasından saç gelişimine, cildin pürüzsüzlüğünden dişlere kadar pek çok alanda faydalıdır. Özellikle yasemin çayından elde edilen yağ, cildin daha güzel görünmesini sağlamaktadır. Cilt üzerinde besleyici bir etkiye de sahip olan yasemin, sıkılaştırıcı etkisi ile yaşlanmayı önleyicidir. Duru ve kusursuz bir cilt görünümü için düzenli olarak yasemin çayı tüketebilirsiniz.

    Bu bitki içerisinde bazı koruyucu kalkanlar bulunmaktadır. Bu nedenle güneşe karşı etkili faktörlü krem olarak da kullanılabilmektedir. Bu çayın kokusu insanların içerisinde bulunduğu stresten uzaklaşmasını ve huzurlu bir gün geçirmesini sağlamaktadır. Uykusu gelmeyen kişiler yasemin ile daha kolay bir şekilde uykuya dalabilmektedir. Zengin bir içeriğe sahip olan çay yaşlanmayı geciktirmektedir. Bunun nedeni içerisindeki antioksidan miktarıdır.

    Yasemin Çayının Faydaları Nelerdir?

    Yasemin çayı faydaları aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

    Bu çay içerisinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici antioksidanlar bulunmaktadır.

    Kötü huylu kanser hücreleri yasemin çayı ile engellenmektedir.

    Çayın kokusu gerginliğin azaltılmasında etkilidir.

    Gerek kalp gerekse de damar sağlığını koruyan çay kolesterolü de dengede tutmaktadır.

    Güzelliğe katkı sunan yasemin bitkisi çayı daha genç bir görünüm sağlayacaktır.

    DM hastalığının oluşumu yasemin ile engellenebilmektedir.

    Algıların açılması ve odaklanmanın sağlanması için günlük olarak tüketilmelidir.

    Durağan metabolizmaların eski hızına kavuşması çay içilerek yapılabilmektedir.

    Kilo vermeye yardımcıdır.

    İçerisinde yer alan antibakteriyel ve antiviral ürünler sağlık açısından önemli bir yere sahiptir. Ürünler sayesinde bakteri ve mantar oluşumunun önüne geçilmektedir.

        Yasemin Çayı Nasıl Yapılır?

        Yasemin çayı yapımı sırasında demleme içeriğindeki değerlerin korunmasına dikkat edilmelidir. Çayın demlenmesi sırasında kaynamış suyun kullanılmaması gerekmektedir. Kaynamamış olan sıcak suda demleme ya da bekletme sayesinde yasemin çayı hazırlanabilmektedir.

        Çayın hazırlanması öncesinde aktardan kurutulmuş yasemin çiçeği alınmalıdır. Bir tatlı kaşığı yasemin çiçeği bir bardak suda 5 dakika bekletilerek kullanılabilmektedir. İçilebilir bir kıvama sahip olan sıvı çeşitli tatlandırıcılar ile desteklenebilmektedir. Aromalı bitkiler de yasemin çayına eklenerek farklı tatlar oluşturulabilmektedir.

        Burada önemli olan detay çiçeğin koku ve tadının yoğunluğunu iyi ayarlamaktır. Tadın ayarlanabilmesi için limon, bal, tarçın ve karanfilden yararlanılabilmektedir. Ayrıca yeşil çay da yasemin çayı ile demlenerek farklı bir tat elde edilebilmektedir.

        Yasemin Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Yasemin çayı tüketimi sabah saatlerinde kahvaltı öncesine denk getirilirse vücut için daha yararlı olacaktır. Özellikle hazımsızlık yaşayan kişiler yasemin çayını tüketerek hazımsızlık sorunlarını giderebilmektedir. Yasemin çayını akşam ya da ara öğünde tüketen insanlar sindirim konusunda daha rahat olmaktadır.

        Yasemin Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

        Yasemin çayı içeriği 0 gr yağa sahiptir. 150 gr yasemin bitkisi içerisinde 3 kcal kalori bulunmaktadır. 0 gr protein içeren yasemin çayı 1 gr karbonhidrat içermektedir. 1 bardak yani ortalama 240 gr yasemin içerisinde 4,8 kcal kalori bulunmaktadır. 240 gr yaseminin içerisinde 1,44 gr karbonhidrat vardır ve bu değer 1,6 porsiyona eşittir.
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        Haberler Sağlık Yasemin çayı faydaları neler? Yasemin çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?
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