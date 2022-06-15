Yasemin çayı faydaları neler? Yasemin çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Yasemin çayı savunma sisteminin korunmasından saç gelişimine, cildin pürüzsüzlüğünden dişlere kadar pek çok alanda faydalıdır. Özellikle yasemin çayından elde edilen yağ, cildin daha güzel görünmesini sağlamaktadır. Cilt üzerinde besleyici bir etkiye de sahip olan yasemin, sıkılaştırıcı etkisi ile yaşlanmayı önleyicidir. Duru ve kusursuz bir cilt görünümü için düzenli olarak yasemin çayı tüketebilirsiniz.

Bu bitki içerisinde bazı koruyucu kalkanlar bulunmaktadır. Bu nedenle güneşe karşı etkili faktörlü krem olarak da kullanılabilmektedir. Bu çayın kokusu insanların içerisinde bulunduğu stresten uzaklaşmasını ve huzurlu bir gün geçirmesini sağlamaktadır. Uykusu gelmeyen kişiler yasemin ile daha kolay bir şekilde uykuya dalabilmektedir. Zengin bir içeriğe sahip olan çay yaşlanmayı geciktirmektedir. Bunun nedeni içerisindeki antioksidan miktarıdır.