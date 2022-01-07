Yaralara fesleğen (Sağlık haberleri)

Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.

ROMATİZMAYA HAVLICAN

Havlıcan, romatizma ve eklem ağrılarını en aza indirir. Ödeme bağlı oluşan şişkinliklerin yok olmasını sağlar. İdrar söktürücü bir etki oluşturur. İştah açıcı olduğundan kilo almak isteyenlere tavsiye edilir.

KRAMPLARA KAKULE

Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler. Astım, bronşit ve soğuk algınlığını bitirir.

AYVAYI YİYİN!

Ayva, mide dostudur. Kabızlığı bitirir. Bulantı ve kusmayı engeller. Bağırsak kanserinden korur. Astım ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar.

DEMANS KORKUTUYOR

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, demansı sağlıksız yaşam tarzı, yaşlanan ve artan nüfusu baz alarak değerlendirdi. 195 ülkenin verilerini inceledi. Araştırmacılar, 2019'da tespit edilen 57 milyon vakanın 2050'ye kadar 153 milyonu aşabileceği tespit etti. Türkiye'de de yüzde 277 artarak 3 milyonu geçebileceği düşünülüyor.

FINDIK GÜZELİ

Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösteriyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Kabızlığı önler. Yaşlanmayı engeller.