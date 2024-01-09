Yara iyileşmesini hızlandıran kremler nelerdir? Dikişli yara nasıl çabuk iyileşir? Dikişli yara ne zaman iyileşir?

Dikiş atılmış yaranın çabucak iyileşebilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle sıralanmıştır: Dikiş atılmış yaraya doğru bakılmalıdır. Yaranın darbelerden korunması ve pansuman temizliğinin zamanında yapılması gereklidir. Dikiş atılmış olan yaranın pansumanlarının gün aşırı yapılması gereklidir. Peki dikişli yara nasıl çabuk iyileşir ? Dikişli yara ne zaman iyileşir ? İşte yara iyileşmesini hızlandıran kremler ...

· Yaranın enfeksiyon kapmaması için bazı ilaçlar pansuman yapılırken sürülebilir. Ancak bu ilaçların dikişli yaraya sürülebilmesi için doktor tarafından onay alınması ve reçete ile yaraya uygun olarak yazılması gereklidir.

· Yaraya pansuman yapılırken hava almaması konusunda dikkatli olunmalıdır. Eğer yara fazla açık bırakılırsa oksijen ile fazla temas ettiği için iyileşme süreci artacaktır. · Pansumanlı ve dikiş atılmış olan yaranın enfeksiyon kapmaması adına dikkatli olunması gereklidir. İntihaplanmaması adına pansumanın steril bir şekilde yapılmasına da özen gösterilmelidir.

👉Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Küçük yaraların hızlı iyileşebilmesi için uygulanabilecek olan evde tedavi yöntemleri, şöyle sıralanabilir:

· Patates: Açık olan kesikli yaraların üzerine çiğ patatesin konması yaranın mikrop kapmasını önler. Bu nedenle de evde yaşanan bir kaza sonucunda açılan yaraların üzerine yaranın temiz olduğu zamanlarda patates konması yaraların hızlıca iyileşmesini sağlayacaktır.

· Zeytinyağı: Doğal zeytinyağının açık ve temiz olan yaraya sürülmesi, cildin yenilenmesini hızlandıracaktır. Yarayı da daha çabuk kapatmayı sağlayacak olan zeytinyağı, bir pamuk yardımı ile yaranın üzerine sürülüp pansuman yapılabilir.

· Yoğurt: Özellikle yanık yaralarının iyileşmesine yardımcı olur. Nemlendirici ve ağrı kesici özelliği sayesinde de kesik ve yaraların sızlamasının da önüne geçer.

· Elma sirkesi: Yara sahibi olan kişilerin günde bir çorba kaşığı kadar elma sirkesini suya karıştırarak içmeleri bağışıklıklarını güçlendirmeye ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

· Bal ve karbonat karışımı

· Limon