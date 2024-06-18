Yapay tatlandırıcı gerçek tehlike

Bilim insanları, sakız ve diş macunu gibi ürünlerde kullanılan yapay tatlandırıcı ksilitolun, kanın daha kolay pıhtılaşmasına neden olabildiğini tespit etti. Araştırmacılar, pıhtıların kalbe ulaşmasıyla kalp krizine, beyne ulaşmasıyla da felce yol açabileceğini belirledi. Dr. Stanley Hazen, ksilitolun obezite ve diyabet gibi hastalığı bulunanlara alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerek, ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Dr. Hazen, kalp riski taşıyanların kanlarında ksilitol bulunmasının, bu rahatsızlıklara kapılma tehlikesini iki kat artırdığını vurguladı.

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