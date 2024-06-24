Yanaktaki döküntüye dikkat

Parvovirüs B19 özellikle çocuklarda yaygın olarak görülüyor. Yanaklarda oluşan döküntülerle kendini belli ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, "Her 4 ila 7 yılda bir salgına neden oluyor. "Genelde çocuklarda yüksek ateş, 3 gün devam eden yüksek ateş, bazen nadiren de olsa döküntüler, boğaz ağrısı, yan ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrılarıyla başlıyor. Üçüncü günün sonunda tipik olarak yüzde hiperemi ile tıpkı tokat yemiş gibi yüzüne bir travma gelmiş gibi kızarıklıkla yanaklarda kendini kaybettiriyor. Daha çok hamileler ve nakilli hastalar için bir risk oluşturuyor" diyor.

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