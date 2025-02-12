Yalnızlık, depresyon ve kaygıyı artırıyor!

İnsanları depresyona ve kaygılı bir ruh haline daha yatkın hale getiren yalnızlık, her yıl yüzbinlerce insanın hayatına da mal olabiliyor. Uzmanlar, artık yalnızlığın, insan sağlığını iyileştirmek için dikkate alınması ve çözülmesi gereken bir problem olduğunu savunuyor.

Erken ölüm riskini artırmasıyla ilgili olarak stres tepkisini tetikleyerek kan basıncında artışa yol açtığını söylüyor. Bu stres tepkisi vücutta sitokin adı verilen ve erken yaşlanmanın bilinen bir nedeni olan iltihaplanmaya neden olan kimyasalları da etkiliyor.