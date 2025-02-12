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Yalnızlık, depresyon ve kaygıyı artırıyor!

İnsanları depresyon ve kaygıya daha yatkın hale getiren yalnızlık, her yıl yüzbinlerce insanın hayatına mal olabiliyor. Uzmanlar, yalnızlığın sağlık üzerindeki etkilerini çözülmesi gereken önemli bir problem olarak işaret ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Yalnızlık, depresyon ve kaygıyı artırıyor!

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    İnsanları depresyona ve kaygılı bir ruh haline daha yatkın hale getiren yalnızlık, her yıl yüzbinlerce insanın hayatına da mal olabiliyor. Uzmanlar, artık yalnızlığın, insan sağlığını iyileştirmek için dikkate alınması ve çözülmesi gereken bir problem olduğunu savunuyor.

    Erken ölüm riskini artırmasıyla ilgili olarak stres tepkisini tetikleyerek kan basıncında artışa yol açtığını söylüyor. Bu stres tepkisi vücutta sitokin adı verilen ve erken yaşlanmanın bilinen bir nedeni olan iltihaplanmaya neden olan kimyasalları da etkiliyor.

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