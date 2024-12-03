Yağlı karaciğer kanser eder! Uzmanlar hem hastalığın belirtilerini hem de alınması gereken önlemleri açıkladı

Vücudun en büyük organlarından karaciğer, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Tüm toksinleri temizliyor. Yedeği olmadığı için oldukça önem taşıyor. Ancak karaciğer sağlığını tehdit eden birçok hastalık bulunuyor. Bunların başında karaciğer kanseri geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, hem hastalığın belirtilerini hem de alınması gereken önlemleri açıklıyor.

EN HAYATİ ORGAN

Karaciğer, vücudun en hayati iç organı olarak biliniyor. Bu organda görülen kanserde erken teşhis ve tedavi, büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, karaciğer kanseri olan birçok kişinin hastalığın ilk evrelerinde herhangi bir belirti yaşamadığına dikkat çekiyor. İlerleyen evrelerde ise açıklanamayan kilo kaybı, iştahta azalma, derinin ve gözlerinin beyazının sararması, karın şişmesi, mide bulantısı, halsizlik, zayıflık ve tükenmişlik, koyu renkli idrar gibi belirtiler görülüyor.

60'IN ÜSTÜNDEYSE

Karaciğer kanseri daha çok sirozun yan etkisi olarak ortaya çıkıyor. Siroz genellikle hepatit, yağlı karaciğer hastalığı veya kronik alkol kullanımı gibi diğer karaciğer hastalıklarının sonucu olarak görülüyor. Sigara kullanımı, fazla kilo, aşırı alkol tüketimi, diyabet ve 60 yaşın üzerinde olmak, kanser riskini artıran faktörlerin arasında yer alıyor.

SAĞLIKLIYIM DEME

Karaciğer kanseri, altta yatan herhangi bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı karaciğerlere sahip insanları da etkiliyor. Bu durumlarda bilim adamları, karaciğer hücrelerinin DNA'larında kontrolden çıkıp bir tümör oluşturmalarına neden olan kusurlar veya mutasyonlar geliştirdiğini düşünüyor.



ÖNLEMİNİZİ ALIN

Karaciğer kanseri riskini tamamen ortadan kaldırmanın bir yolu bulunmuyor. Fakat bazı yaşam tarzı önlemleri, hastalığa yakalanma riskini düşürüyor. İşte o tedbirler şöyle sıralanıyor:

- Alkolden uzak durun.

- Hepatit B aşısı olun.

- Hepatit C'ye yol açabilecek davranışlardan kaçının.

- Sağlıklı kilonuzu koruyun.

- Sigara içmeyin.

- Tahlillerinizi ve tarama testlerinizi ihmal etmeyin.