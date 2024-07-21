Yağ yakmanın şifrelerini uzmanı açıkladı! "Günde mutlaka 2 litre su..."

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor:

Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.

Bol bol su iç. Günde mutlaka 2 litre su tüket.

Meyve suyu yerine meyve tüket.

Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.

Şeker tüketimini bırak. Tatlandırıcı kullanma.

Hızlı yemek yeme. Her lokmanı çok iyi çiğne.

Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.

Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN