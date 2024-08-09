Yağ bezesini ihmal etme | 5 maddede öğren!

Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.

KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLMEZ: Çoğu yağ bezesi ailesel yatkınlıkla ortaya çıkar. Neden kaynaklandığı bilinmez. Kendiliğinden küçülmez.

BELİRTİLERE DİKKAT: Çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olur. Ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Bu nedenle şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.

KANSER OLABİLİR: Hızlı büyüyen, sert şişlikler ihmal edilmemelidir. Bu bezeler, kötü huylu olabilir.

KESİN TANI KONULMALI: MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.

DOĞRU TEDAVİ ŞART: Yağ bezelerinin çoğu takip edilir. Küçük bir kısmı ameliyatla çıkartılır.