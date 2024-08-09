PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Yağ bezesini ihmal etme | 5 maddede öğren!

Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Yağ bezesini ihmal etme | 5 maddede öğren!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.

KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLMEZ: Çoğu yağ bezesi ailesel yatkınlıkla ortaya çıkar. Neden kaynaklandığı bilinmez. Kendiliğinden küçülmez.

BELİRTİLERE DİKKAT: Çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olur. Ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Bu nedenle şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.

KANSER OLABİLİR: Hızlı büyüyen, sert şişlikler ihmal edilmemelidir. Bu bezeler, kötü huylu olabilir.

KESİN TANI KONULMALI: MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.

DOĞRU TEDAVİ ŞART: Yağ bezelerinin çoğu takip edilir. Küçük bir kısmı ameliyatla çıkartılır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail ordusu Gazze’de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Bu gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! Şoke eden savunma hayrete düşürdü
Emekliye yeni zam! SSK ve BAĞKUR’lu ne kadar alacak? Kesin rakam için tarih verildi
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Kamu Denetçiliği Kurumu o kuralın iptalini istedi
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov
Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih belli oldu! Beyaz Saray: Doha veya Kahire’de gerçekleşecek
Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı
Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki
Ankara’daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: Beni aradılar biletimi iptal ettim
Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi
SON DAKİKA