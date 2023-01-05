XBB 1.5 belirtileri neler? COVİD-19'un korkutan versiyonu! DSÖ'den uyarı geldi! Her şey başa mı sarıyor?

Covid-19 virüsünün yeni varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. İşte XBB 1.5 belirtileri ve detaylar...
XBB VARYANTI NEDİR?
Koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken ABD'deki XBB 1.5 varyantının artışı endişe uyandırdı. ABD'deki vakaların yüzde 40'ının bu varyant sebebiyle oluştuğu belirtildi. Avrupa'da da yayılmaya başlamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.
XBB VARYANTI NERELERDE VAR?
XBB varyantı ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove, XBB'nin hızla bulaştığını açıkladı.