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    • Sağlık
    • 05.01.2023 18:02
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    • 05.01.2023 18:02
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    XBB 1.5 belirtileri neler? COVİD-19'un korkutan versiyonu! DSÖ'den uyarı geldi! Her şey başa mı sarıyor?

    Covid'in yeni varyantı olarak belirtilen XBB virüsü tüm dünyaya hızla yayılıyor. Bunu duyan birçok kişi ise endişelenerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında XBB 1.5 belirtileri yer alıyor. Bu yeni varyantın her şeyi en başa döndürmesinden korkuluyor. DSÖ tarafından konu hakkında açıklama geldi. İşte XBB 1.5 belirtileri ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    XBB 1.5 belirtileri neler?

    Covid-19 virüsünün yeni varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. İşte XBB 1.5 belirtileri ve detaylar...

    XBB VARYANTI NEDİR?

    Koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken ABD'deki XBB 1.5 varyantının artışı endişe uyandırdı. ABD'deki vakaların yüzde 40'ının bu varyant sebebiyle oluştuğu belirtildi. Avrupa'da da yayılmaya başlamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.

    XBB VARYANTI NERELERDE VAR?

    XBB varyantı ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove, XBB'nin hızla bulaştığını açıkladı.

        XBB BELİRTİLERİ NELER?

        XBB 1.5 belirtileri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bu varyantın Omicron ile benzerlik gösterdiği iddia ediliyor.

        OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ

        Ateş
        Burun akıntısı
        Boğaz ağrısı
        Baş ağrısı
        Genel vücut yorgunluğu
        Tıkanıklık ve burun akıntısı
        Koku ve tat kaybı
        Deride kızarıklık, döküntü
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        Haberler Sağlık XBB 1.5 belirtileri neler? COVİD-19'un korkutan versiyonu! DSÖ'den uyarı geldi! Her şey başa mı sarıyor?
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