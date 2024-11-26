PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Vücudunuzdaki benler bazı tehlikelerin habercisi olabilir!

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler, bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Vücudunuzdaki benler bazı tehlikelerin habercisi olabilir!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler, bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki benler konusunda bilgi veriyor. Büyüyen, düzensizleşen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Alınabilecek önlemleri sıralıyor:

- Yaz kış güneşten korunun.
- Aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.
- Benlerde bir değişiklik gördüğünüzde mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Vakıf Katılım
EMEKLİYE %17.05 MEMURA %12.79 ZAM | Milyonların Ocak maaşına yeni hesaplama! Aylıklar ne kadar olacak?
Lübnan basınından flaş iddia! Biden ve Macron İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edecek | Ateşkesin içeriğinde ne var?
Sosyal desteklere memur zammı! Ödemelere nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak?
Ak Yatırım
Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Braga’nın Malili stoperi Sikou Niakate için harekete geçildi
Netanyahu’nun sonu yaklaşıyor! G7 ülkelerinden tutuklama emrine ortak tutum kararı | Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama meydana geldi! İnceleme başlatıldı
Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspor Adana Demirspor’u 5-0 yendi
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem! | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti | Ukrayna ve Rusya arasında barış masası yeniden mi kuruluyor?
ABD’nin yni Başkanı Donald Trump’tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek
6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay’a tepkiler çığ gibi: Bir lira yardımı varsa iade edin
SON DAKİKA