Vitamin ve mineral deposu yer elmasının faydaları saymakla bitmiyor l Sağlık haberleri...

Vitamin ve mineral deposu yer elması, hemoroidi engelliyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Cilde parlaklık ve ışıltı veriyor. İdrar söktürücü özelliğinin yanında, lifli yapısı ile kabızlığı engelliyor. Böbrek ve pankreasın düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Romatizma ağrılarını dindiriyor. Anne sütünü artırıyor. Kansızlığı bitiriyor.







AĞRI KESİCİ TARÇIN

Birçok kadının kabusu adet sancısı, günlük yaşamı bile olumsuz etkiliyor. Basit ağrı kesici ilaçların yanında bazı doğal besinler, bu ağrıların dinmesine yardımcı oluyor. Lifli yapısı ile bilinen tarçın, adet sancısını kesiyor. Rezene, kas ve adet ağrılarını dindiriyor. Papatya çayı da sakinlik veriyor.