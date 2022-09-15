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    Vitamin ve mineral deposu yer elmasının faydaları saymakla bitmiyor l Sağlık haberleri...

    Yer elmasının faydaları bitmiyor. Hemeorodi engelliyor, cilde parlaklık ve ışıltı veriyor ayrıca anne sütünü artıyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Eylül TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Pankreasa yer elması

    Vitamin ve mineral deposu yer elması, hemoroidi engelliyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Cilde parlaklık ve ışıltı veriyor. İdrar söktürücü özelliğinin yanında, lifli yapısı ile kabızlığı engelliyor. Böbrek ve pankreasın düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Romatizma ağrılarını dindiriyor. Anne sütünü artırıyor. Kansızlığı bitiriyor.



    AĞRI KESİCİ TARÇIN
    Birçok kadının kabusu adet sancısı, günlük yaşamı bile olumsuz etkiliyor. Basit ağrı kesici ilaçların yanında bazı doğal besinler, bu ağrıların dinmesine yardımcı oluyor. Lifli yapısı ile bilinen tarçın, adet sancısını kesiyor. Rezene, kas ve adet ağrılarını dindiriyor. Papatya çayı da sakinlik veriyor.



    KALBE ADAÇAYI
    Boğaz ağrısını dindiren adaçayı, diyabetten koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Romatizma ağrılarını kesiyor. Lifli yapısı ile sindirimi düzenliyor. Mideyi kuvvetlendiriyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı önlüyor. Cildi koruyor.

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    Haberler Sağlık Vitamin ve mineral deposu yer elmasının faydaları saymakla bitmiyor l Sağlık haberleri...
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