Vertigo hayatı kabusa çeviriyor! Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Mide bulantısı ve kusmaya eşlik eden baş dönmesi, vertigonun belirtileri arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, genellikle kulak hastalıklarının vertigoya neden olduğunu ancak bazen beyin, beyincik, omurilik gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan da kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kulak çınlaması, basınç hissi, işitme kaybı yaşanması durumunda mutlaka Kulak Burun Boğaz ya da Nöroloji Uzmanı'na başvurulmasını öneriyor.

DOĞRU TANI ÖNEMLİ

Doç. Dr. Şahin, vertigonun doğru tanıyla tedavi edilebildiğini ve geçici olduğunu belirtiyor. "Hastada yaptığımız birtakım özel denge ve işitme testleriyle vertigoyu ortaya çıkaran sebebi çalışırız. Tedavi de bu doğrultuda uygulanır. Bu nedenle 'vertigonun tedavisi yok' gibi cümleler doğru değildir. Vertigoyu ortaya çıkaran hastalık belli olduğunda tedavi de ona göre değişir" diyor.

Her baş dönmesinin vertigo olmadığını belirten Dr. Şahin, "Vertigoda; etraf ya da kendi dönüyormuş gibi bir his oluşur. Kimi hastalar, gözü kararıp dengesini kaybettiğinde de 'başım dönüyor' der. Ancak bu, bizim için tıbbi olarak vertigo değildir. Örneğin düşük tansiyon durumunda işinin; oturduğu ya da yattığı yerden kalktığında gözünün kararıp kulağının çınladığı durumlarda oluşan denge kaybı da vertigo değildir. Dolayısıyla doğru tanı çok önemlidir" diyor.