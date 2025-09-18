SON DAKİKA
Veliler dikkat: Ağır çantalar skolyoz yapar

Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, okul çağındaki çocukların çantalarının vücut ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemesi gerektiğini belirterek, ağır çantaların skolyoz ve omurga deformasyonlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

GAZETE
18 Eylül 2025
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, okul çağındaki çocukların taşıdığı ağır çantalara dikkat çekti. Karaman, "40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ağrılar erken yaşta kronikleşebilir, ilerleyen yıllarda daha ciddi omurga sorunlarına dönüşebilir" dedi. Sırt çantasının vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15'i kadar olması gerektiğini söyleyen Karaman, "40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca boynun önde durmasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur" diye konuştu.

