Veliler dikkat: Ağır çantalar skolyoz yapar

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, okul çağındaki çocukların taşıdığı ağır çantalara dikkat çekti. Karaman, "40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ağrılar erken yaşta kronikleşebilir, ilerleyen yıllarda daha ciddi omurga sorunlarına dönüşebilir" dedi. Sırt çantasının vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15'i kadar olması gerektiğini söyleyen Karaman, "40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca boynun önde durmasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur" diye konuştu.

