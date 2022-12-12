Vajina daraltma öncesi ve sonrasını ünlü doktor Op. Dr. Hasan Yıldız anlattı

Kadının dış genital organlarını oluşturan vajina, labium majörler (dış dudaklar), labium minörler (iç dudaklar) ve klitoris doğal olarak her kadında bulunur ancak şekil ve görünüm açısından farklılıklar göstermektedir veya doğumdan sonra değişimler olabilir.

Normalde doğum yapmamış kadınlarda dış ve iç dudaklar birlikte vajina girişini kaparlar. İç dudaklar (labium minörler) normalde dış dudakların (labium majorler) içerisinde yerleşir ve dışarıdan bakıldığında genellikle görülmez. Ancak bazı kadınlarda iç dudaklar dış dudakların arasından dışarı doğru uzayabilir, sarkabilir, rengi zamanla koyulaşabilir, asimetrik olarak birbirinden farklı büyüklüklerde olabilir. Son yıllarda kadınların vücutlarını ve cinselliklerini keşfetmeleri onlara bir çok faydalar sağlarken, bununla beraber bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.Dış genital organının görünümünden ötürü kendilerini diğer kadınlarla kıyaslama, cinsel ilişki esnasında utanma ve huzursuzluk kadının aile yaşantısında ve cinsel yaşamında olumsuz etkilenmelere yol açabilir.

Normal doğum esnasında vajina ve çevresindeki doku ve kaslar bebeğin başı ve vücudu sebebiyle esneyip genişlemektedir. Özellikle bebeğin başının çıktığı anda vajen girişinde oluşan küçük yırtıklar nedeniyle vajen girişi genişlemekte, büyük dudaklar vajina girişini kapatamamakta ve vajina girişi ayrık kalmaktadır. Doğum sonrası vajina normale dönse dahi çoğu kez tam olarak doğum öncesi sıkılığına ve darlığına kavuşamamaktadır. Normal doğum sayısı arttıkça bu durum daha da kötüleşebilir.

Vajina normal doğum yapılabilmesi için esneme ve genişleme özelliğine sahiptir. Ancak zorlu doğumlardan sonra vajen yan duvarlarında oluşan derin yırtıklar vajinanın normalden fazla genişlemesine bu bu durumun kalıcı olmasına neden olabilir. Ancak cinsel ilişki esnasında vajina sıkılığı kadın ve erkek cinsel tatmini açısından oldukça önemlidir. İlişki esnasında vajina kasları kullanılarak sağlanan vajina sıkılığı fazla sayıda doğum yapmış veya zorlu doğum sonrası vajina duvarlarında yırtıklar meydana gelmiş kadınlarda mümkün olmamaktadır. Yine vajinanın aşırı genişlediği durumlarda cinsel ilişki sırasında içeriye hava kaçarak gaz çıkarma tarzında sesler oluşabilir ve bu durum cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Kadınlar problemin tam olarak neden kaynaklandığını bilmediklerinden veya paylaşamadıklarından ötürü sorunu çözümsüz sanmaktadır. Günümüzde bu tip problemler konservatif veya cerrahi tedavi ile düzeltilebilmektedir. İşte bu amaçla vajinaya yapılan girişimlere VAJİNOPLASTİ denmektedir.

LAZERLE VAJİNA DARALTMA NEDİR ? NASIL YAPILIR ?

Kadın cinsel organları hamilelik, normal doğum, kilo alımı, sigara, hormonal bozukluklar, menopoz ve yaş gibi nedenlerle dinamiğini ve fonksiyonunu kaybedebilir. Bu da vajina kaslarında gevşeklik, vajina kanalında genişleme ve şekil bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir. Kadın cinsel ilişkide yetersizlik duygusu, estetik kaygısı ve özgüven problemi yaşayabilir.



Artık vajina estetiğinde yepyeni bir tedavi yöntemi var: 'Lazerle Vajina Yenileme ve Daraltma':

Kadının yaşamını ve ruhsal durumunu olumsuz etkileyen bu sorunu, (Lazerle Vajina Daraltma ve Yenileme Sistemi) ile kolayca çözelebilir. Lazer teknolojisi sayesinde ameliyat, anestezi, kesi ve dikiş gerektirmeden, çok kısa bir sürede vajina kanalını sıkılaştırıyor. İşlem gün içinde 20-25 dakika gibi kısa bir sürede uygulanabiliyor ve hasta hemen normal yaşantısına devam edebiliyor. Uygulama esnasında ya da sonrasında acı yaşanmıyor ve komplikasyon oluşma riski yoktur. Vajina daraltma ameliyatları iki gurup hastaya yapılır.

Birinci grup operasyonlar için başvuran hastalar sadece doğum kesisinin düzgün iyleşmemesine bağlı görsel (skatris dokusu) ve yapısal vajinal bozuklukları vardır. Cinsel ve estetik sorunları ön plandadır.İkinci grup kadında ise doğum veya yapısal sebeplere bağlı vajina geniştir, ciddi olabilecek cinsel ve tabii ki estetik sorunları da mevcuttur. Her iki hasta gurubunda da operasyon başarılı olmaktadır.

Son yıllarda gittikçe talep gören cinsel bölge estetiği kişinin kendine olan özgüveninin artmasında ve sağlıklı bir cinsel birliktelik için oldukça yardımcı cerrahi yöntemlerdir. Genellikle vajina daraltma operasyonu (vajinoplasti) veya küçük dudakların tamiri dediğimiz labioplasti yapılmaktadır.

Vaginoplasti yani vajinayı daraltma operasyonu genellikle bir veya birden fazla normal vajinal doğum gerçekleştirmiş, zorlu, kilolu bebek doğumu hikayesi olan hanımlara yapılmaktadır.

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