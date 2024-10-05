Uzun süre ayakta çalışmak varis riskini artıyor

Varis hastalığı, bacaklarda meydana gelen toplardamar genişlemeleriyle oluşuyor. Kadınlarda daha çok görülüyor. Uzun süre ayakta durmak veya uzun süre oturmanın hastalığın gelişimindeki önemli etkenler arasında yer aldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Eyüp Murat Ökten, variste genetik faktörlere dikkat çekiyor. "Ailesinde, annesinde, babasında varis problemi olan kişilerde varis hastalığı gelişme potansiyeli yüksektir. Varis hastaları genellikle bacaklarındaki ağrı şikayeti ve damarlarda belirginleşme şikayeti ile başvururlar" diyor.

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