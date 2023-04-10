Uzun ömür için sağlıklı kalbe sahip olmak gerekiyor! İşte uzmanlardan tavsiyeler...





VÜCUT İÇİN ÇOK HAYATI!

alp, tüm vücuda kan aracılığıyla besin ve oksijen pompalıyor. Bu kanın ilgili yerlere kadar iletilmesi ise damarlar sayesinde oluyor. Dolayısıyla kalp ve damarların oluşturduğu dolaşım sistemi, tüm vücudun canlı kalabilmesini sağlıyor. Damarlar ise hem kanı kalpten vücudun farklı bölgelerindeki dokulara götürüyor hem de bu dokulardan kanı kalbe geri döndürüyor. Dolaşım sisteminin bu farklı dokularla, organlarla, sistemlerle olan ilişkisi canlılığın devam etmesini sağlıyor.