Uzun ömür için sağlıklı kalbe sahip olmak gerekiyor! İşte uzmanlardan tavsiyeler...

Kalp sağlığı ihmale gelmiyor. ABD'li uzmanlar, kalp hastalıklarının hem Türkiye'de hem de dünyada ölümlerin en sık görülen nedeni olduğunu belirtiyor. Kalbin, kan aracılığıyla tüm vücuda besin ve oksijen pompaladığını söyleyen uzmanlar, uzun yaşamın sırrının kalp sağlığını korumak olduğunu belirtiyor.
VÜCUT İÇİN ÇOK HAYATI!
alp, tüm vücuda kan aracılığıyla besin ve oksijen pompalıyor. Bu kanın ilgili yerlere kadar iletilmesi ise damarlar sayesinde oluyor. Dolayısıyla kalp ve damarların oluşturduğu dolaşım sistemi, tüm vücudun canlı kalabilmesini sağlıyor. Damarlar ise hem kanı kalpten vücudun farklı bölgelerindeki dokulara götürüyor hem de bu dokulardan kanı kalbe geri döndürüyor. Dolaşım sisteminin bu farklı dokularla, organlarla, sistemlerle olan ilişkisi canlılığın devam etmesini sağlıyor.
NASIL KORUNMALI?
Beslenme tarzı, sigara kullanımı, kan basıncı, kolesterol düzeyi kalp sağlığını yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, "Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışması, damarların tıkanmadan veya sertleşmeden görevini düzgünce yerine getirebilmesi için sağlıklı beslenmek şart" uyarısında bulunuyor.