Üzüm şifa saçıyor! Faydaları neler?

Yazın en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor. Enerji içeren bu meyve; C, E, K vitaminlerini de barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşka renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artıran üzüm, çiftlere mutluluğun kapılarını aralıyor. Uzmanlar, ağızları tatlandıran bu meyvenin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:



- Migren ağrısını keser.

- Beyin hücrelerini besler.

- Alzheimer'dan korur.

- Hazımsızlığı giderir.

- Böbrekleri temizler.

- Astım ataklarını önler.

- Mikropları öldürür.

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