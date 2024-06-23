PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Üzüm, dut, keçiboynuzu pekmezini 10'a katlıyor! İbrahim Saraçoğlu en faydalı pekmezi açıkladı! 1 kaşığı bile demir deposunu fulleyecek

Son dönemlerde pekmeze olan ilgi yeniden artarken, pekmezin düzenli olarak tüketilmesi insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Başta kansızlık probleminin tedavi edilmesine yardımcı olan pekmez, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişiyi hastalıklara karşı korur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 23:52 Güncelleme 23 Haziran 2024, 23:52
Üzüm, dut, keçiboynuzu pekmezini 10’a katlıyor! İbrahim Saraçoğlu en faydalı pekmezi açıkladı! 1 kaşığı bile demir deposunu fulleyecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birbirinden farklı birçok pekmez çeşidi bulunurken, İbrahim Saraçoğlu'ndan pekmez çeşitlerine ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte Saraçoğlu'nun önerdiği pekmez çeşidi...

ANDIZ PEKMEZİ MUCİZESİ

Andız pekmezi, İbrahim Saraçoğlu'nun da önerdiği ve vücutta hemen her noktaya yararı olan şifalı bir pekmezdir. Doğal yapıldığında ve önerilen ölçülerde kullanıldığında sağladığı faydalar oldukça fazladır.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI

🩸 Kansızlık: Andız pekmezi, demir içeriği sayesinde kansızlık problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

🛡️ Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı direnci artırır.

🌬️ Astım ve Bronşit: Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.

🤧 Soğuk Algınlığı: Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar ve hastalığın süresini kısaltır.

🌀 Sindirim Sistemi: Sindirim sistemini düzenler ve bağırsak hareketlerini iyileştirir.

🛡️ Antioksidan Etki: Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve hücre hasarını önler.

Enerji Verir: Yüksek enerji içeriği ile yorgunluğu giderir ve enerji seviyelerini artırır.

💆‍♀️ Cilt Sağlığı: Cilt sağlığını iyileştirir ve cildin parlak ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

💇‍♂️ Saç Sağlığı: Saçların güçlenmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

🦴 Kemik Sağlığı: İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığını destekler.

ANDIZ PEKMEZİ NEDEN YAPILIR?

Andız pekmezi, andız bitkisinin meyvelerinden yapılır. Andız bitkisi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Meyveler toplandıktan sonra, su ile kaynatılarak şekerli su elde edilir. Bu suyun koyulaşması için kaynatılmaya devam edilir ve sonunda pekmez kıvamına getirilir.

NASIL KULLANILIR?

Andız pekmezinin faydalarından yararlanmak için önerilen kullanım şekli günde 1-2 kaşık şeklindedir. Sabahları aç karnına bir kaşık tüketilmesi, faydalarını daha hızlı ve etkili bir şekilde göstermesine yardımcı olabilir.

Herkes korona sanıyordu meğer... Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı!Herkes korona sanıyordu meğer... Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı!
Herkes korona sanıyordu meğer... Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu emekçi tokatladı
Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak
Mardin’de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan
Gözler 25 Haziran’da! Google yetkilileri Dijital Telif Yasası için Meclis’e geliyor: Sunum yapacaklar
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz
LGBT’li sapkınların sözde ’Onur Yürüyüşü’nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı
Tatilciler dönüyor! İstanbul yolunda yoğun trafik! | İstanbul trafik yoğunluğu
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi’nin ardından Fenerbahçe’ye 2. çalım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen atamasının mülakatları için torpil açıklaması | Yeni müfredatın kitapları hazır mı?
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
SON DAKİKA