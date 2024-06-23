Üzüm, dut, keçiboynuzu pekmezini 10’a katlıyor! İbrahim Saraçoğlu en faydalı pekmezi açıkladı! 1 kaşığı bile demir deposunu fulleyecek

🌬️ Astım ve Bronşit: Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. 🤧 Soğuk Algınlığı: Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar ve hastalığın süresini kısaltır. 🌀 Sindirim Sistemi: Sindirim sistemini düzenler ve bağırsak hareketlerini iyileştirir.

🛡️ Antioksidan Etki: Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve hücre hasarını önler. ⚡ Enerji Verir: Yüksek enerji içeriği ile yorgunluğu giderir ve enerji seviyelerini artırır. 💆‍♀️ Cilt Sağlığı: Cilt sağlığını iyileştirir ve cildin parlak ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. 💇‍♂️ Saç Sağlığı: Saçların güçlenmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. 🦴 Kemik Sağlığı: İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığını destekler.

ANDIZ PEKMEZİ NEDEN YAPILIR? Andız pekmezi, andız bitkisinin meyvelerinden yapılır. Andız bitkisi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Meyveler toplandıktan sonra, su ile kaynatılarak şekerli su elde edilir. Bu suyun koyulaşması için kaynatılmaya devam edilir ve sonunda pekmez kıvamına getirilir.