Uzmanlardan varis uyarısı! Sıcak hava varis yapar

HAREKETSİZLİK RİSKLİ

Op. Dr. Alur, KVY hastalığının herhangi bir yaşta görülebildiğini söylüyor. Kadınlarda ise erkeklere oranla daha çok ortaya çıkabiliyor. Uzun süre ayakta durmayı gerektiren işi olan kişilerde daha sık görülüyor. Sürekli oturarak çalışmak daha az olsa da risk taşıyor. Varisin yol açtığı ağrılar, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.