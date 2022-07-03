Uzmanlardan varis uyarısı! Sıcak hava varis yapar

Temmuzun gelmesiyle hava sıcaklıkları artıyor. Termometreler, rekor dereceleri gösteriyor. Bu durum, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Sıcak havayla birlikte varis şikayetleri de kendini gösteriyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur sıcakların kan damarlarını genişlettiğini, bu durumun da varise yol açtığını belirtiyor. Önemli uyarılarda bulunuyor.
NASIL OLUŞUR?
Toplardamarların içinde kanın kalbe doğru tek yönde hareketini sağlayan ve kanın ayaklara doğru geri kaçışını önleyen kapakçıklar bulunuyor. Bu kapakçıkların görevini yerine getirememesiyle kan bacakta toplanıyor.
Bunun sonucu olarak da varis oluşuyor. Bacaklardaki kırmızı, mavi veya mor renge dönüşerek genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hale gelmesine varis deniyor. İhmale gelmeyen bu durum, tedavi edilmediğinde Kronik Venöz Yetmezlik (KVY) isimli hastalığa yol açıyor.